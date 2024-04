Chrome sur Android veut vous aider à gérer tous les onglets ouverts dans le navigateur

Chrome sur Android veut changer et offrir aux utilisateurs les meilleures fonctionnalités. Il s’agit d’assurer une gestion plus efficace des onglets et autres éléments, tout en les rendant plus simples à utiliser. Désormais, pour vous aider dans ce processus, Chrome sur Android souhaite vous aider à gérer tous les onglets que vous avez ouverts dans le navigateur.

Chrome sur Android veut aider à gérer les onglets

Google possède l’un des principaux atouts de tout son écosystème dans son navigateur. Chrome est présent sur presque tous les systèmes, avec différentes versions, permettant aux utilisateurs de gérer leurs onglets, de les regrouper ou de les garder séparés et entièrement fonctionnels.

Comme la maintenance de ce navigateur est une tâche constante et que de nouvelles fonctionnalités sont toujours attendues, Google a décidé de créer encore une nouvelle fonctionnalité. Cela garantira une gestion beaucoup plus intelligente des onglets ouverts, notamment ceux que l’utilisateur a présents depuis le plus longtemps.

D’après ce que nous pouvons dire, Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité « organisation des onglets », comme référencée dans le code Chromium. La description initiale de la fonctionnalité indique : « permet l’archivage et la suppression automatiques des onglets inactifs ».

Le navigateur donnera aux utilisateurs des informations supplémentaires

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore fonctionnelle, mais on la retrouve déjà dans les référentiels de codes des navigateurs de Google. Les premières parties de cette implémentation sont déjà dans la version Canary, montrant qu’elle pourra bientôt être essayée par tous ceux qui utilisent cette version de test du navigateur Google sur Android.

Le développement réalisé montre que Google travaille également sur un moyen permettant aux utilisateurs de visualiser également ces anciens onglets archivés. Cette liste devrait offrir la possibilité de restaurer ou de supprimer définitivement l’un des anciens onglets.

On s’attend également à ce que Chrome soit plus interactif avec les utilisateurs et recommande quels onglets doivent être fermés ou supprimés. Avec cette gestion plus efficace, et avec moins d’éléments ouverts, il sera possible d’économiser les ressources Android et ainsi d’avoir ce système plus fluide et fonctionnel.