Pourquoi Apple a-t-il modifié les émojis familiaux ?

Dans sa dernière mise à jour iOS 17.4, Apple a supprimé les émojis familiers qui existaient depuis plus d’une décennie, les remplaçant par des icônes simplistes que beaucoup trouvent peu attrayantes. Mais pourquoi Apple a-t-il fait cela ?

Qu’est-il réellement arrivé aux emojis de la famille ?

Ce changement est le résultat d’un processus qui a débuté en 2015, lorsque le Consortium Unicode, une organisation chargée de créer des normes industrielles pour les emojis, décidé de rendre les personnages plus inclusifs.

Au lieu d’être simplement jaunes, ils ont recommandé que les emojis incluent également cinq options de tons chair. La mise en œuvre de ce changement a été assez simple, car des emoji à la peau jaune étaient nécessaires seulement cinq déclinaisons supplémentaires.

Mais les choses sont devenues plus compliquées lorsqu’il s’agit des émojis familiaux. L’ajout des parents homosexuels en 2015 et des parents célibataires en 2016, augmentation du nombre total d’émojis familiaux de 5 à 25.

52 000 combinaisons différentes

En 2019, lorsque l’emoji d’une personne en fauteuil roulant a commencé à présenter des variations de teint, les personnes se sont demandé pourquoi l’emoji de la famille n’en avait pas. C’est là qu’Apple et le Consortium Unicode rencontré un problème.

Incluez toutes les variations possibles de teint de peau pour chaque membre de la famille donnerait environ 52 000 combinaisons différentesce qui serait peu pratique à afficher dans la zone emoji et presque impossible à rechercher.

Microsoft a tenté de résoudre ce problème en 2016 avec la création d’émojis personnalisés, où les utilisateurs pourrait personnaliser le teint de chaque membre de la famille. Mais envoyer ces emojis personnalisés vers des plateformes qui ne les supportaient pas était une situation compliquée…

Facebook a également expérimenté une approche

En 2017, Facebook a adopté une approche différente en créant 125 nouveaux emojis qui ajoutaient simplement des variations de tons de peau à chaque famille. Mais cela signifiait qu’il n’y avait toujours aucune option pour les familles multiraciales, ce qui a suscité des tests à l’égard de l’entreprise.

Ainsi, lorsque Apple a tenté de résoudre ce problème, il est allé dans la direction opposée. Au lieu d’ajouter des variations de teint, ils ont complètement supprimé le teint et le sexe, laissant des silhouettes simplistes. de ce qui pourrait être interprété comme une famille.

Google a adopté cette approche en novembre de l’année dernière, et d’autres plates-formes devraient emboîter le pas, car il s’agit du moyen le plus simple et le plus pratique de créer des émojis familiaux. sans laisser personne de côté.

