Le bénéfice de Huawei a plus que doublé en 2023 et dépassé les 11 milliards d’euros

Huawei a révélé qu’il était à nouveau dans une phase de croissance sur les marchés et qu’il avait une fois de plus réalisé des chiffres très positifs. Son bénéfice net en 2023 a plus que doublé (+144,4 %), sur un an, et atteint 11,171 milliards d’euros (87 milliards de yuans).

Le géant chinois des télécommunications a également ajouté que son chiffre d’affaires a augmenté de 9,6% sur un an, pour atteindre environ 90,497 milliards d’euros (704,8 milliards de yuans), dans un communiqué publié aujourd’hui qui se concentre sur son dernier exercice financier.

Après avoir été la cible de sanctions imposées par les Américains ces dernières années, Huawei attribue cette amélioration de ses résultats à la présentation et à la disponibilité d’une gamme améliorée de produits, à l’augmentation de la qualité de ses opérations et aux gains obtenus grâce à la vente de certains filiales.

Selon les données de Canalys, les téléphones mobiles haut de gamme de Huawei ont gagné une part de marché mondiale de 5 % en 2023, soit 2 % de plus qu’en 2022. Cela a été possible grâce à la nouvelle gamme Mate 60, qui a suscité un grand intérêt parmi les consommateurs chinois.

Les revenus de l’entreprise ont également augmenté en 2023 dans le segment « énergie numérique » (+3,5%), les services de cloud computing (+21,9%) et les solutions pour voitures intelligentes (+128,1%). Au cours de la dernière décennie, a déclaré le dirigeant, Huawei a investi environ 1,11 milliard de yuans (142,524 milliards d’euros) en R&D.

La grande rupture est venue de sa mise sur liste noire par les autorités américaines en 2019. Cela est dû à ses liens présumés avec les services secrets chinois, ce qui n’a jamais été clairement prouvé.

À ce moment-là, l’entreprise a perdu l’accès à une partie vitale de son activité de smartphones. On parle d’Android, qui l’a obligé à promouvoir une alternative développée par lui-même, baptisée HarmonyOS, qui équipe désormais (presque) tous ses équipements.