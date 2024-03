Microsoft propose un moyen utile de partager des fichiers et des liens vers Windows 11

Microsoft a doté Windows 11 de nombreux nouveaux outils qui changent clairement ce qu’il propose. Ce sont souvent de simples nouveautés, mais elles ont beaucoup de poids. Cela se produit maintenant, avec une nouvelle façon de partager des fichiers et des liens, en utilisant les célèbres codes QR.

La dernière version de test de Windows 11 apporte quelque chose de nouveau. Microsoft souhaite faciliter le partage de contenu entre joueurs et apporte ainsi une amélioration évidente dont tout le monde ne veut pas se servir. Nous parlons d’utiliser des codes QR à cet effet.

Les utilisateurs pourront désormais générer des codes QR pour les URL et les liens de fichiers cloud via la fenêtre de partage Windows afin de partager des pages Web et des fichiers sur leurs appareils. Pour essayer cela dans Microsoft Edge, cliquez simplement sur le bouton dans la barre d’outils Edge et choisissez « Options de partage Windows ».

Bien que ce ne soit pas nouveau, Microsoft souhaite désormais étendre cette utilisation et c’est pourquoi des améliorations sont apparues. Windows 11 a désormais accès à cette fonctionnalité de manière plus simple et plus rapide à utiliser. Ainsi, les fichiers et les liens peuvent être partagés plus simplement.

Mais Microsoft ne propose pas seulement cette fonctionnalité aux utilisateurs et souhaite qu’elle soit simple à utiliser. Cette fonctionnalité a été améliorée et garantit désormais que les fenêtres de création ne se ferment pas par inadvertance et sans le souhait de l’utilisateur.

Pour éviter de fermer accidentellement la fenêtre de partage Windows, cliquer en dehors de la fenêtre de partage Windows ne la fermera plus. Pour fermer la fenêtre de partage Windows, appuyez simplement sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit.

La nouvelle fonctionnalité va maintenant être testée et évaluée, pour ensuite être promue dans la version finale de Windows 11. Ces codes QR, qui étaient auparavant utilisés pour partager des réseaux Wi-Fi, seront désormais utilisés pour beaucoup plus de fonctionnalités et pour être encore plus utiles. utile.