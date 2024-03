Google veut changer le contrôle du volume sur Android 15 et lui donne le design Material You

Android 15 est déjà développé à un rythme élevé et les nombreuses nouvelles fonctionnalités préparées apparaissent constamment. Il y a encore beaucoup à découvrir et chaque semaine qui passe, de nouvelles découvertes émergent. Désormais, des modifications apportées au contrôle du volume d’Android 15 ont été révélées avec l’arrivée du design Material You.

Petit à petit, nous avons vu apparaître de nouvelles fonctionnalités pour Android 15. Ce nouveau système de Google promet un grand nombre de nouveautés et d’améliorations, qui seront dévoilées au cours des prochains mois, avec toujours un doute sur leur disponibilité dans la version finale.

Maintenant, et poursuivant ce qui est montré avec la deuxième version de test d’Android 15, d’autres nouvelles apparaissent. Ceux-ci se concentrent sur le contrôle et la gestion du volume audio, ce qui existe dans de nombreuses versions sans nouvelles fonctionnalités visibles.

Avec Android 15, Google veut avant tout donner à ce domaine une image plus moderne. Pour cela, son code graphique et le célèbre langage de conception Material You sont déjà présents, que nous avons l’habitude de voir dans de nombreuses applications du géant de la recherche.

En plus de cette nouvelle image, le nouveau panneau de volume Android 15 est également pliable. En appuyant sur le bouton à côté du curseur de volume, vous réduisez ou agrandissez le panneau. Chaque fois qu’une lecture est active, le panneau de volume est réduit par défaut. Sinon, il s’ouvre dans son état complètement développé.

Google a également ajouté quelques animations au nouveau panneau de volume Android 15. Le texte du nom se déplace avec le curseur afin que vous puissiez voir le nom tout en ajustant le niveau de volume. Le niveau de volume actuel est également affiché à la place de l’icône chaque fois que vous déplacez le curseur.

Ces nouveautés feront certainement partie de la version finale d’Android 15, et devraient apparaître prochainement dans l’une des prochaines builds à sortir. C’est un changement qui rendra cette gestion et ce contrôle de volume plus attractifs et probablement plus simples à utiliser.