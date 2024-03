Joyeuses Pâques 2024, les plus belles images et GIF gratuits pour les vœux du 31 mars

Il manque maintenant très peu de temps avant Pâques, qui est célébrée cette année le dimanche 31 mars 2024. Cette fête, qui dans la religion chrétienne célèbre la résurrection de Jésus trois jours après sa mise au tombeau, est l’occasion parfaite pour exprimer son affection à sa famille et à ses amis. Nous avons rassemblé les plus belles images et GIF pour souhaiter une joyeuse Pâques à vos proches : ils sont tous téléchargeables gratuitement et peuvent être envoyés sur WhatsApp et d’autres applications de messagerie.

Nous voilà en train de célébrer une fois de plus Pâques. Cette année, Pâques chrétienne tombe le dimanche 31 mars 2024 : en effet, la date de célébration varie chaque année en fonction du calendrier lunaire. Selon la religion chrétienne, cette fête célèbre la résurrection de Jésus, qui selon le Nouveau Testament a eu lieu le troisième jour après sa mise au tombeau. Pâques chrétienne a également des liens importants avec la Pâque juive : en hébreu, le terme est « Pessah » et célèbre la libération du peuple juif de l’Égypte à travers la mer Rouge. Contrairement à la Pâques chrétienne, la Pâque juive dure huit jours : cette année, elle est célébrée du 22 au 30 avril 2024.

De nombreux symboles sont associés à cette période de l’année : certains sont plus étroitement liés à la religion, comme l’olivier, symbole du Dimanche des Rameaux, ou la colombe, métaphore de la Paix et du Saint-Esprit, d’autres sont d’origine païenne. L’exemple le plus célèbre est l’Easter-egg : depuis toujours associé au concept de renaissance, l’œuf est devenu au fil des siècles l’un des symboles de Pâques chrétienne.

Pour vous aider à célébrer cette journée spéciale, nous avons sélectionné une galerie des plus belles images et GIF gratuits pour souhaiter une Pâques placée sous le signe de la paix et de la sérénité à toutes les personnes qui comptent dans votre vie. Si vous lisez depuis un smartphone, vous pouvez les télécharger en maintenant l’image souhaitée jusqu’à ce que l’icône de téléchargement apparaisse, si vous utilisez un ordinateur, vous pouvez faire une capture d’écran de la carte et l’enregistrer dans votre galerie.

Bonne fête des Rameaux 2024, les images de vœux et les plus beaux GIF à télécharger gratuitement

Vœux de Joyeuses Pâques 2024, les meilleures images à télécharger gratuitement

Pour cette journée spéciale, nous avons rassemblé quelques images que vous pouvez utiliser pour souhaiter de joyeuses Pâques à qui vous voulez. Après les avoir téléchargées gratuitement, vous pouvez les envoyer à vos contacts via WhatsApp ou d’autres applications de messagerie. Il vous suffit de choisir vos préférées.

Bonjour et Joyeuses Pâques 2024, les GIF à envoyer sur Whatsapp

Si vous êtes un amateur de vœux originaux, vous pouvez préférer les GIF aux images statiques traditionnelles. Voici quelques exemples de GIF de Pâques pour vous inspirer et vous aider à faire des vœux de Pâques originaux.

Les images de Pâques 2024 les plus amusantes pour les vœux du 31 mars

Si vous voulez profiter de cette fête pour arracher un sourire à un ami, vous trouverez ici quelques images de Pâques avec un ton amusant et sympathique. Le style est celui des mèmes, tandis que les sujets abordés sont ceux sur lesquels nous plaisantons le plus souvent lors des fêtes, comme les excès de nourriture lors des déjeuners en famille.

Les plus belles images religieuses pour les vœux d’une joyeuse Pâques 2024

Si, au contraire, vous préférez un message de vœux plus traditionnel, nous avons rassemblé ici quelques images de vœux de Pâques à thème religieux, inspirées des symboles associés à cette fête dans la religion chrétienne.

Mais d’ailleurs, pourquoi fête-t-on Pâques ?