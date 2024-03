Les astronomes capturent l’image la plus captivante et la plus détaillée du trou noir de la Voie lactée

Cool: Les trous noirs sont des objets célestes fascinants. Nous ne pouvons pas les voir car rien ne peut échapper à leur force gravitationnelle, pas même la lumière. Cependant, les astronomes peuvent les identifier grâce à des radiotélescopes qui captent le rayonnement magnétique émis par les objets qu’ils engloutissent. Leur dernier cliché du trou noir au centre de notre galaxie est époustouflant.

Mercredi, une équipe de 150 astronomes a pris l’image la plus détaillée et la plus belle de Sagittarius A* (SgrA*), le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée. Ils ont capturé la photo avec le Event Horizon Telescope, un réseau de radiotélescopes parsemant le globe.

Par rapport à une image du trou noir prise en 2022, il apparaît clairement qu’il s’agit de SgrA*. Il a la forme caractéristique, les points lumineux et les taches de l’observation précédente. La principale différence est la clarté. Là où la photo de 2022 donne l’impression que quelqu’un a oublié de mettre au point « l’appareil photo », la capture de 2024 montre des lignes claires et distinctes de rayonnement électromagnétique. Cela ressemble presque à une longue exposition d’un moulinet recouvert de dizaines d’étincelles brûlantes.

Ces champs magnétiques tourbillonnants semblent très similaires à ceux d’un autre trou noir supermassif, M87*. Les astronomes émettent l’hypothèse que cela pourrait indiquer qu’il existe une structure « universelle » dans les « processus physiques qui régissent la manière dont un trou noir se nourrit ». Cela signifie également que SgrA* pourrait avoir un jet caché. L’équipe prévoit de remettre en question cette théorie lorsqu’elle observera à nouveau le trou noir en avril.

Les trous noirs ne sont pas visibles, même aux radiotélescopes. Cependant, les objets et la matière qui y tourbillonnent à l’horizon des événements le sont. Ces signaux radio apparaissent principalement sous forme de taches comme celles de la photo de 2022. Cette fois, les astronomes ont utilisé la lumière polarisée pour révéler les détails de l’horizon des événements.

Les trous noirs supermassifs sont uniques en ce sens qu’ils contiennent des quantités choquantes de matière compactées dans un espace relativement petit. Par exemple, Sagittaire A* est plus de 4 millions de fois plus massif que notre soleil mais a un diamètre de seulement 25,47 millions de km. Mis en perspective, son diamètre n’est que 38 fois plus large que celui de notre soleil. Le trou noir M87* au centre de la galaxie M87 est encore plus puissant et massif mais constitue une cible plus stable que SgrA*, qui « évolue » et se déplace très vite.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :