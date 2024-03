Gemini Nano arrive sur Pixel 8 pour explorer tout ce que propose l’IA

Le pari de Google est sur l’IA et le géant de la recherche souhaite intégrer cette intelligence artificielle dans ses services et son hardware. La preuve en est avec le Gemini Nano qui devrait arriver sur le Pixel 8. Cela est désormais annoncé et nous pourrons bientôt tester le Gemini Nano sur tous les Pixel 8.

Après de nombreuses informations contradictoires, Google a désormais décidé d’ouvrir son IA à ses derniers smartphones. Nous lancerons donc bientôt le Gemini Nano pour les utilisateurs de Pixel 8.

Cette première version apparaîtra dans le prochain aperçu du développeur qui arrivera dans le prochain Pixel Feature Drop. Lorsqu’elle sera disponible, cette première version comportera deux fonctionnalités étendues : résumer dans Recorder et réponse intelligente dans Gboard.

Google a ressenti beaucoup d’enthousiasme de la part des utilisateurs et des développeurs. Cela se produit depuis que le Pixel 8 Pro est devenu le premier smartphone à recevoir le Gemini Nano l’année dernière.

De grands modèles de langage exécutés sur des téléphones, avec des caractéristiques de mémoire différentes, peuvent offrir différentes expériences utilisateur. Cela a amené Google à investir dans le test et la validation de cette proposition sur le Pixel 8.

Cette étape apporte de nouveaux défis à Google, qui souhaite offrir la possibilité à davantage de passionnés et de développeurs d’essayer le Gemini Nano. En conséquence, le géant de la recherche s’attend à recevoir davantage de retours et d’innovations.

Bien que tout indiquait que ce smartphone ne serait pas capable d’exécuter le Gemini Nano, en raison de limitations matérielles, cette annonce apporte une excellente nouvelle pour ceux qui possèdent le Pixel 8.