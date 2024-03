L’UE rejette les modifications apportées par Apple à l’App Store européen et une nouvelle guerre ouverte éclate

Apple reste dans le viseur de l’Union européenne et les exigences adressées au géant de Cupertino ne seront pas satisfaites comme l’exige la loi sur les marchés numériques (DMA). Ainsi, l’UE a annoncé aujourd’hui qu’elle n’était pas satisfaite des changements introduits dans l’App Store et pourrait infliger à Apple une amende de 10 % de son chiffre d’affaires mondial. Une nouvelle guerre juridique approche !

Apple scruté jusqu’au « million »

Le DMA exige que les géants de la technologie veillent à ne pas utiliser leur position dominante sur le marché pour donner à leurs propres produits et services un avantage injuste sur leurs concurrents.

Tel que présenté, la première étape du processus consistait à décider quelles entreprises étaient qualifiées de « gardiens » au sens de la loi, c’est-à-dire les entreprises dont le pouvoir était suffisant pour nuire efficacement à leurs concurrents.

Apple était considéré comme un « gardien » en ce qui concerne l’App Store, car il n’existait aucun autre moyen pour un développeur de vendre des applications pour l’iPhone. Cela indique que l’entreprise a dû modifier sa politique pour se conformer au DMA.

La société a annoncé qu’elle autoriserait les sites marchands d’applications tiers, mais avec une série d’astérisques. Celles-ci incluaient la facturation de frais technologiques de base pour toute application vendue en dehors de son propre App Store, ce qui pourrait conduire les petits développeurs à la faillite.

Malgré les efforts d’Apple pour créer des soi-disant sites marchands permettant le chargement latéral d’applications, les impositions ont immédiatement reçu un concert de tests de la part des parties potentiellement intéressées à rejoindre cette nouvelle façon de fournir des applications aux utilisateurs d’iPhone.

Les sites marchands d’applications tiers ont un processus très complexe

En réalité, et comme on l’a vu, Apple a gagné du temps dans cette affaire, principalement parce que toutes les règles et impositions créées pour les développeurs et les éditeurs de logiciels sont complexes et farfelues. Ils obligent les enquêteurs de l’UE à tout analyser du début à la fin, ce qui prend du temps.

Cependant, il ne fait aucun doute qu’Apple essaie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la sortie de l’App Store aussi difficile et coûteuse que possible.

Une fois la poussière retombée, il semble clair que les régulateurs ne considéreront pas ce qu’Apple a fait comme étant conforme au DMA.

Google et Meta feront également l’objet d’une enquête pour non-conformité

Comme de nombreux analystes l’avaient prédit et prévenu, l’UE a annoncé aujourd’hui qu’elle n’était pas satisfaite des changements apportés par Apple et que l’entreprise faisait désormais l’objet d’une enquête pour non-conformité. Google et Meta font également l’objet d’une enquête pour leurs propres réponses au DMA.

Aujourd’hui, la Commission a ouvert des enquêtes de non-conformité au titre de la loi sur les marchés numériques (DMA) concernant les règles d’Alphabet concernant les conseils sur Google Play et l’auto-préférence dans la recherche Google, les règles d’Apple concernant les conseils sur l’écran de choix de l’App Store et de Safari et le « paiement ou consentement » de Meta. modèle. » La Commission soupçonne que les mesures adoptées par ces contrôleurs d’accès ne permettent pas de remplir efficacement leurs obligations au titre du DMA. Par ailleurs, la Commission a lancé des mesures d’enquête liées à la nouvelle structure tarifaire d’Apple pour les sites marchands d’applications alternatifs. […] La nouvelle structure tarifaire d’Apple et d’autres conditions générales pour les sites marchands d’applications alternatifs et le chargement latéral sur le Web peuvent aller à l’encontre de l’objectif de vos obligations en vertu de l’article 6, paragraphe 4.

L’Union européenne a écrit aujourd’hui.

L’amende maximale est de 10 % du chiffre d’affaires mondial total

Les amendes maximales autorisées par de nombreuses lois sont insignifiantes pour une entreprise de la taille d’Apple – mais ce n’est pas le cas du DMA.

En cas d’infraction, la Commission peut imposer des amendes pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial total de l’entreprise. Ces amendes peuvent atteindre 20 % en cas de récidive.

Fait référence au document de l’UE.

Ainsi, en tenant compte du fait que le chiffre d’affaires d’Apple en 2023 était de 383 milliards de dollars (environ 353 milliards d’euros), ce cela pourrait entraîner des amendes allant jusqu’à 35 milliards d’euros dans un premier tempspassant à 70 milliards d’euros.

L’enquête devrait être achevée dans moins d’un an

Ces investigations prennent du temps, mais dans ce cas, l’objectif affiché est de les terminer en moins d’un an, soit la vitesse de la lumière selon les standards habituels.

Mais les choses ne s’arrêteront pas là. Si l’UE constate qu’Apple n’est pas conforme, la société de Cupertino fera appel de la décision et nous aurons alors des années de batailles juridiques à mesure que l’affaire gravira les échelons de la hiérarchie judiciaire.

En bref, il faudra peut-être plusieurs années avant que cette lutte ne parvienne à une résolution finale.