Spotify se lance dans l’éducation avec des cours d’apprentissage vidéo

Se concentrer: Peu de plateformes sont aussi disposées que Spotify à expérimenter de nouvelles fonctionnalités et services en dehors de son principal champ d’intérêt. Parfois, les paris sont payants ; d’autres fois, nous souhaitons que la compagnie revienne simplement à l’essentiel et se concentre sur ce qui les a amenés à danser.

La dernière initiative de Spotify concerne des cours d’apprentissage vidéo. Le géant du streaming audio s’est associé à Skillshare, BBC Maestro, PLAYvirtuoso et Thinkific sur le projet, qui est d’abord lancé en tant que driver au Royaume-Uni.

Les locaux pourront trouver des cours vidéo répartis en quatre catégories principales : faire preuve de créativité, faire de la musique, apprendre les affaires et vivre sainement.

Babar Zafar, vice-président du développement de produits chez Spotify, a déclaré que le projet driver leur permet d’explorer une opportunité passionnante de mieux répondre aux besoins des utilisateurs intéressés par l’apprentissage. « Beaucoup de nos utilisateurs utilisent quotidiennement des podcasts et des livres audio pour répondre à leurs besoins d’apprentissage, et nous pensons que cette communauté très engagée sera intéressée par l’accès et l’achat de contenu de qualité auprès de créateurs de cours vidéo », a ajouté Zafar.

Les abonnés gratuits et premium éligibles pourront essayer gratuitement au moins deux leçons par cours. S’ils souhaitent continuer, des leçons supplémentaires peuvent être achetées directement auprès de Spotify. On ne sait pas encore à quoi ressemble le prix, mais il variera probablement en fonction du contenu.

En annonçant le nouvel essai, Spotify a déclaré que près de la moitié de ses abonnés Premium s’étaient déjà engagés dans des podcasts d’auto-assistance ou sur le thème de l’éducation. Il n’est pas clair si Spotify envisage d’étendre cette fonctionnalité à d’autres régions, une décision qui dépendra probablement du succès rencontré au Royaume-Uni.

Cette initiative est la dernière d’une série de nouvelles fonctionnalités, dont certaines peuvent être difficiles à enthousiasmer. Il n’existe qu’un nombre limité de façons de reconditionner les recommandations et les listes de lecture ou de refaire les collaborations des auditeurs avant que tout ne commence à paraître un peu fantaisiste. Pourquoi ne pas vous concentrer sur ce qui vous a amené au sommet en premier lieu : la musique. Nous sommes presque à la fin du premier trimestre 2024 et on attend toujours que Spotify lance HiFi, un service premium promettant une musique de qualité CD qui devait initialement arriver en 2021 ?

