iOS 18 : Apple prépare une grande nouveauté pour la personnalisation complète de l’écran d’accueil

On est encore loin de voir iOS 18 et toutes ses nouveautés, mais cela n’empêche pas les premières rumeurs et idées de germer. Ce sera la prochaine version du système iPhone et de nombreuses nouveautés sont attendues. La dernière idée a révélé qu’Apple prépare une grande nouvelle pour la personnalisation totale de l’écran d’accueil d’iOS 18.

Une grande nouvelle arrive avec iOS 18

Il y a quelques années, Apple a adopté le projet de rendre iOS beaucoup plus adapté aux utilisateurs. La personnalisation que permet actuellement ce système est bien loin de ce qui était proposé aux utilisateurs et qui limitait ce domaine.

Maintenant, et selon les informations du célèbre Mark Gurman, Apple aura un autre grand changement à venir avec iOS 18. Il s’agit de la prochaine version du système qui alimente l’iPhone et où des changements majeurs sont attendus, en ligne avec d’autres qui apparu dans les versions précédentes.

Cette fois, Apple devrait se concentrer sur la personnalisation et donner encore plus de liberté aux utilisateurs de son système. Mark Gurman a révélé que l’écran d’accueil sera « plus personnalisable », avec de nouvelles options apparaissant pour les utilisateurs.

Personnalisation de l’écran d’accueil de l’iPhone

Les icônes d’application resteront probablement verrouillées sur l’écran principal pour garantir une certaine uniformité. Néanmoins, on s’attend à ce que les utilisateurs puissent les organiser plus librement dans iOS 18. La mise à jour devrait apporter la possibilité de créer des espaces blancs, des lignes et des colonnes entre les icônes des applications.

Vous pouvez personnaliser l’écran de verrouillage depuis iOS 16, mais l’écran d’accueil devrait recevoir un traitement similaire à iOS 18. La mise à jour introduira des options de personnalisation supplémentaires et cela pourrait être la plus grande refonte depuis plusieurs années.

Apple devrait annoncer iOS 18 lors de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC) en juin. Les autres fonctionnalités et modifications incluent de nouvelles capacités d’IA pour Siri et diverses applications, le prise en chage de RCS dans Messages (entre les appareils iPhone et Android), des modifications de conception, etc.