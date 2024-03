Microsoft : il sera très simple de gérer les distributions Linux sous Windows

La présence de Linux sur Windows est quelque chose dont tout le monde a déjà prouvé son utilité et son importance. Cette intégration vous permet d’avoir un autre système présent de manière simple. Malheureusement, la gestion de ces distributions est loin d’être simple, mais Microsoft souhaite changer cela prochainement.

Améliorer Linux dans Windows

Depuis que Microsoft a intégré Linux directement dans Windows, les utilisateurs ont pris conscience de son utilité. Ils peuvent rapidement disposer d’un nouveau système dédié au développement, sans avoir à redémarrer le PC avec un autre système d’exploitation ou à lancer une machine virtuelle.

Grâce au terminal, l’utilisateur peut se connecter à sa nouvelle machine et effectuer toutes les démarches nécessaires. Cela se fait de manière transparente et sans aucune gestion de la part de l’utilisateur, au-delà de la partie de base.

Interface pour gérer les distributions

Ce qui a toujours été identifié comme devant être amélioré est la gestion des distributions actuelles. Ceux-ci peuvent être rapidement installés et mis à jour via la boutique Microsoft, mais l’ensemble du processus est alors manuel et sans aucune interface utilisateur. Tout dépend du terminal et des commandes WSL.

Pour changer ce scénario, Microsoft souhaite améliorer la gestion des distributions Linux sur Windows et prépare une interface spécifique. Cela vous permettra de définir n’importe lequel de ceux installés par défaut, de supprimer ou de modifier des paramètres, ce qui rendra les choses plus simples.

Microsoft veut l’aide de tous dans cette affaire

Pour préparer cette amélioration de la gestion Linux pour Windows, Microsoft sollicite l’aide des utilisateurs. Pour ce faire, il a publié une maquette sur GitHub afin que les personnes puissent donner leur avis et voir où cela peut être amélioré. Plus tard, vous vous concentrerez sur sa mise en œuvre.

C’est sans aucun doute une excellente amélioration que Microsoft apporte à Linux sous Windows. En assurant une interface de gestion des distributions, tout devient plus simple et plus facile à utiliser, ce que l’on attend des produits du géant du logiciel.