Comment consulter l’historique des notifications sur Android

Une des choses les plus importantes sur un smartphone Android est certainement les notifications. Ces notifications vous montrent des messages ou des informations en temps réel sur les applications de votre smartphone. Parfois, vous pouvez recevoir tellement de notifications que vous appuyez simplement sur le bouton « Tout effacer » pour débarrasser votre panneau de notifications. Dans la joie de nettoyer le panneau de notifications, il peut y avoir des notifications importantes dont vous ne vous souvenez plus de quoi il s’agissait. C’est pourquoi je suis ici avec un guide pour voir l’historique des notifications sur Android.

Bien sûr, essayer de se souvenir de ce qu’était la notification ou de quelle application elle provenait peut parfois être difficile. C’est quelque chose qui m’est aussi arrivé. Alors que pouvez-vous faire pour voir les anciennes notifications sur Android que vous avez supprimées par erreur ? Eh bien, les utilisateurs de smartphones Android peuvent consulter leur historique de notifications facilement. Vous voulez savoir comment ? Lisez la suite !

Comment voir les anciennes notifications sur Android

Si vous utilisez une version plus ancienne d’Android comme Android 10 ou une version antérieure, votre appareil pourrait ne pas avoir l’option de voir ou de consulter l’historique des notifications. Cependant, si vous avez un appareil Android fonctionnant sous Android 11 et plus récent, vous pouvez activer l’historique des notifications sur votre smartphone Android. Suivez ces étapes.

Vérifier l’historique des notifications sur Android

Activer l’historique des notifications sur votre smartphone Android est simple et facile. Vous n’avez pas à fouiller dans plusieurs menus et options pour l’activer. Voici les étapes pour activer l’historique des notifications sur votre smartphone Android.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre smartphone Android. Faites défiler et appuyez sur l’option Notifications. Avec le menu Notifications ouvert, vous devriez voir l’option Historique des notifications. Si vous ne voyez pas l’option, elle pourrait se trouver dans l’une des options disponibles comme les paramètres de notifications avancées.

Appuyez sur le bouton bascule pour l’activer. Si cela était déjà activé, vous verrez vos notifications précédentes ici. Désormais que vous avez activé l’historique des notifications, vous pouvez toujours accéder à ce menu pour consulter toutes les notifications que vous recevez, y compris celles que vous avez supprimées.

Si vous souhaitez désactiver l’historique des notifications, changez le bouton bascule de l’historique des notifications en position off.

C’est la manière standard d’activer ou de désactiver l’historique des notifications sur les smartphones Android qui ont une interface utilisateur proche de celle de Google Pixel. Si vous utilisez un smartphone Android Samsung, les étapes peuvent être légèrement différentes. Ne vous inquiétez pas, nous avons également les étapes sur la façon d’activer l’historique des notifications sur les smartphones Samsung.

Vérifier l’historique des notifications sur les smartphones Samsung Galaxy

Pour ce processus, nous allons utiliser le Galaxy S24 Ultra fonctionnant sous Android 14 avec One UI 6.1. Voici les étapes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre smartphone Samsung. Faites défiler et appuyez sur l’option Notifications. Ensuite, appuyez sur Paramètres avancés. Vous devriez voir la section Historique des notifications, ouvrez-la.

Désormais, activez le bouton bascule s’il est désactivé et vous avez activé l’historique des notifications sur votre smartphone Samsung. Vous pouvez voir les anciennes notifications ici. Le désactiver est également simple. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessus, puis de basculer le bouton bascule en position Off.

Combien de temps une notification reste-t-elle dans l’historique ?

Les notifications sur les téléphones Android sont conservées pendant seulement 24 heures. Une fois qu’une notification dépasse les 24 heures, elle est supprimée de la page de l’historique.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement voir les anciennes notifications sur votre smartphone Android. Notez que cette fonctionnalité est disponible sur les smartphones Android fonctionnant sous Android 11 et plus récent.

Alors, que pensez-vous de la fonctionnalité de l’historique des notifications sur Android ? Est-ce quelque chose que vous aimez ou souhaitez-vous simplement qu’elle ait un peu plus d’options à explorer ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux.