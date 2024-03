Apple lance iOS 17.4.1 pour résoudre tous les problèmes de l’iPhone

Apple a officiellement publié aujourd’hui iOS 17.4.1 pour les utilisateurs d’iPhone. Cela arrive deux semaines après qu’Apple a publié iOS 17.4 avec les grands changements dans l’Union européenne.

Apple vient de sortir une nouvelle version de son système d’exploitation pour iPhone. Par conséquent, si vous possédez un iPhone prenant en charge la version iOS 17, vous pouvez mettre à jour vers celle publiée aujourd’hui. Comme nous pouvons le voir, le numéro de build de la mise à jour d’aujourd’hui est 21E236.

Les notes de version d’Apple pour iOS 17.4.1 disent simplement :

Cette mise à jour fournit des corrections de bugs importantes et des mises à jour de sécurité et est recommandée à tous les utilisateurs.

iOS 17.4 est sorti le 5 mars avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment une prise en chage alternative des sites marchands d’applications dans l’Union européenne. La mise à jour comprenait également des transcriptions dans Apple Podcasts, des améliorations de la protection des appareils volés et de Siri, de nouveaux emojis, et bien plus encore.

En plus d’iOS 17.4.1, Apple a publié des mises à jour (contenant toutes des corrections de bugs importantes et des mises à jour de sécurité) pour visonOS 1.1.1 et iPadOS 17.4.1.