NVIDIA annonce la puce d’IA la plus puissante du monde : elle veut révolutionner l’IA

La nouvelle puce de Nvidia arrive pour renforcer encore plus l’IA

NVIDIA est devenue une entreprise billionnaire grâce à ce type de technologies | Image : NVIDIA

NVIDIA est devenue une entreprise gigantesque, en effet, elle est évaluée à des milliards de dollars – oui, avec un B – elle a atteint ce statut grâce à la puce d’intelligence artificielle la plus prisée du marché : le H100. Cette technologie lui a permis non seulement de se positionner en tant que leader incontesté de ce secteur, mais aussi de surpasser des géants de l’industrie tels qu’Alphabet (maison mère de Google) ou Amazon. Ils ont maintenant présenté ce qui est considéré comme la plus grande puce d’IA du monde par une entreprise qui règne en maître dans ce domaine.

NVIDIA passe à l’attaque

NVIDIA, qui pouvait encore exploiter les puces H100, a décidé de se lancer à l’eau et d’élargir encore plus son horizon technologique en lançant deux nouvelles puces spécifiquement conçues pour l’intelligence artificielle : le Blackwell B200 et l’impressionnante super puce GB200.

La puce B200 dispose de 200 milliards de transistors, capables de fournir jusqu’à 20 pétaflops de puissance FP4. D’autre part, le GB200 est sans aucun doute l’œuvre majeure en matière de technologie IA, il intègre deux GPUs B200 et un unique CPU Grace, ce qui permet d’augmenter les performances de l’inférence des modèles de langage à grande échelle jusqu’à trente fois. Cette avancée signifie que former un modèle avec 1,8 billion de données nécessite maintenant seulement 2 000 GPUs au lieu de 8 000, marquant un tournant en termes d’efficacité et de capacité.

Par ailleurs, il convient de souligner le lancement d’un moteur de transformation de deuxième génération qui double la capacité de calcul, la bande passante et la taille des modèles. De plus, le nouveau Switch NVLink de dernière génération facilite la communication entre jusqu’à 576 GPUs, atteignant une bande passante bidirectionnelle de 1,8 téraoctets par seconde.

Avec tout cela, il n’est pas étonnant que NVIDIA soit actuellement l’une des entreprises les plus importantes au monde grâce à son développement de puces pour l’IA. En effet, l’entreprise utilise l’IA elle-même pour améliorer ses performances.

Pour résumer :