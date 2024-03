Les nouveaux utilisateurs d’Opera sur iPhone continuent de croître en Europe

Le DMA a été un catalyseur de changement en Europe, comme en témoigne la croissance du nombre de nouveaux utilisateurs sur les navigateurs iPhone. Plusieurs personnes se plaignent déjà des taux de téléchargement élevés et maintenant un autre joueur s’en plaint. Nous parlons d’Opera, qui a révélé que les nouveaux utilisateurs d’iPhone n’ont cessé de croître depuis l’arrivée de DMA.

Opera continue de croître sur iPhone

L’un des aspects les plus visibles du DMA est la question posée aux utilisateurs sur le navigateur qu’ils souhaitent utiliser sur leur iPhone ou Android. Cette liberté a été obtenue et a conduit de nombreuses personnes à choisir d’abandonner Safari et de choisir un navigateur alternatif qu’ils peuvent même utiliser sur leur PC ou Mac.

La publication la plus récente d’Opera montre que cela a été l’un des choix des utilisateurs et qu’ils sont de plus en plus nombreux. La valeur présentée montre qu’il y a eu une croissance de 164 % en Europe, généralement lors du processus de choix d’un nouveau navigateur.

Si le chiffre global est impressionnant en soi, comme il s’est produit en quelques jours seulement (du 5 au 7 mars), lorsqu’on regarde certains marchés en particulier, il devient encore plus impressionnant. Opera pour iOS a particulièrement bien performé, avec une augmentation de 402 % – soit une multiplication par cinq – en France, de 143 % en Espagne, ainsi que de 68 % et 56 % en Pologne et en Allemagne, respectivement.

Android en Europe profite du DMA

Bien entendu, ce problème ne se pose pas uniquement sur l’iPhone et s’étend au système Google. Opera pour Android a également connu une croissance significative, notamment en France, où le flux de nouveaux utilisateurs a augmenté de 54 % le jour où l’écran de choix a commencé à être présenté aux utilisateurs.

Ces résultats reflètent les conclusions d’un questionnaire qu’Opera a réalisé auprès des utilisateurs européens de smartphones avant le 6 mars. Dans cette analyse, il a été découvert que 8 personnes sur 10 étaient disposées à tester un nouveau navigateur.

Ces chiffres de croissance sont conformes à ce qui avait déjà été présenté auparavant. Brave et Firefox ont eu des performances similaires au début du DMA, montrant que les utilisateurs voulaient cette possibilité sur l’iPhone, où ils étaient toujours naturellement coincés avec Safari.