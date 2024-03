Honor Magic 6 Pro bat toute la concurrence et est le nouveau roi de la photographie chez DXOMARK

Le Honor Magic 6 Pro était l’un des smartphones présentés au MWC de cette année. Cette proposition suit la ligne de ce à quoi la marque nous a habitué, qui veut montrer les qualités que la marque peut déjà offrir. Reconnaissant cette qualité, une autre évaluation de DXOMARK apparaît désormais et le Honor Magic 6 Pro assume sa position de roi de la photographie en battant tous ses concurrents.

DXOMARK a évalué le Honor Magic 6 Pro

Depuis sa présentation, le Honor Magic 6 Pro assume un rôle de premier plan sur le marché des smartphones. DXOMARK s’est rapidement penché sur cet équipement et a commencé ses évaluations, démontrant qu’il se situe à un niveau supérieur à la concurrence et, surtout, au sommet des meilleurs que l’on trouve sur le marché.

Il est maintenant temps d’évaluer l’une des catégories les plus importantes. On parle de photographie, qui est l’un des arguments de Honor pour mettre en avant le Magic6 Pro et qui propose un téléobjectif de 180 MP (f/2.6, OIS) avec zoom optique 2,5x et zoom numérique jusqu’à 100x, un appareil photo ultra grand angle de 50 MP (f.2.0, EIS) et un appareil photo principal de 50 MP avec des capacités d’ouverture variable (f/1.4 et f/2.0, OIS).

Le meilleur de la photographie

Pour les photos, le Magic6 Pro a obtenu un score record avec le Huawei Mate 60 Pro+ grâce à de belles couleurs ainsi qu’une excellente plage dynamique et un bon contraste facial, même dans les scènes à contre-jour difficiles. De plus, le système de mise au point automatique s’est révélé très positif, fonctionnant avec précision et rapidité dans toutes les conditions.

D’après les tests effectués par DXOMARK sur le Honor Magic 6 Pro, les couleurs vives et naturelles des photos et vidéos ressortent positivement. les bons détails avec la plupart des réglages de zoom et la mise au point automatique rapide et précise de la photo. On peut également compter sur un bon rendu des portraits avec une segmentation des sujets en mode bokeh, une grande profondeur de champ dans les scènes avec des sujets dans plusieurs plans et une large plage dynamique et une exposition précise du visage dans les photos et vidéos.

Tout n’est pas positif chez le roi de cette liste

Au contraire, et comme points moins positifs pour la photographie du Honor Magic 6 Pro, on a le rendu des détails peu naturels en photo, zoom et vidéo et des différences de netteté entre les images vidéo lors de la marche pendant l’enregistrement. Il existe des artefacts lors de la capture de scènes à contraste élevé et du flou de mouvement dans les portraits en basse lumière.

Le Honor Magic6 Pro a obtenu d’excellents résultats lors des tests de caméra DXOMARK, prenant la première place du classement, devant les poids lourds. Nous avons ici le Huawei Mate 60 Pro+, l’Oppo Find X7 Ultra ou l’iPhone 15 Pro Max. Il a obtenu d’excellents résultats dans pratiquement tous les domaines, sans montrer de réelles faiblesses, et constitue également une amélioration notable par rapport à son prédécesseur, le Magic5 Pro.