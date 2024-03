De nouvelles fuites sur PlayStation 5 Pro révèlent de multiples améliorations architecturales

Machine à rumeurs: L’heure du rafraîchissement de la console de salon de mi-génération approche et les fuyards font des heures supplémentaires pour fournir des informations supplémentaires sur la machine de jeu de Sony. Un consensus de fuites indique que la PlayStation 5 Pro aura de bien meilleures performances graphiques tout en utilisant le même processeur que le modèle standard.

La semaine dernière, des documents internes de Sony ont révélé que la prochaine PlayStation 5 Pro avait amélioré les performances du ray tracing et une nouvelle technologie de mise à l’échelle. Plus d’informations sont apparues cette semaine, fournissant une image plus claire des caractéristiques de la console. Bien que le GPU de la PS5 ait subi une actualisation hardware complète de son architecture, la puce informatique principale de la PlayStation 5 ne changera pas beaucoup.

Bien que le processeur de la PlayStation 5 Pro soit le même que l’original, il disposera d’un nouveau « mode haute fréquence » pour augmenter sa fréquence à 3,85 GHz, soit une augmentation de 10 %. Fait intéressant, la fuite affirme que son GPU aurait baissé de 1,5 pour cent, ce qui entraînerait une très légère baisse des performances (un pour cent ou moins).

Sony a amélioré le processeur audio (ACV) de la PS5 à une vitesse de fréquence plus élevée pour des performances environ 35 % supérieures. La nouvelle bibliothèque ACV traitera des effets de réverbération plus complexes et des séquences de transformation de Fourier rapide. Les consoles PlayStation offrent traditionnellement des capacités audio exceptionnelles par rapport aux machines concurrentes, mais Sony souhaite continuer à développer ses muscles audio.

La PS5 standard arbore 448 Go/s (14 GT/s) de bande passante mémoire système, tandis que la PlayStation 5 Pro obtient une augmentation de 28 % pour atteindre 576 Go/s (18 GT/s). La fuite mentionne également que l’architecture mémoire est plus efficace que le modèle standard.

Les améliorations précédemment dévoilées pour le GPU de la console incluent une augmentation de 45 % des performances de rendu, un ray tracing jusqu’à quatre fois plus rapide et une nouvelle solution de mise à l’échelle connue sous le nom de PSSR. Sony a déclaré à ses partenaires constructeurs que la PS5 Pro prend en charge des résolutions jusqu’à 8K (avec des mises à jour du SDK qui arriveront bientôt) et l’accélération algorithmique d’apprentissage automatique, quelque chose que vous ne pouvez plus manquer dans une console de jeu domestique.

Comme la PS5 Slim, Sony tentera de placer la PlayStation 5 Pro dans une position plus « compétitive » avec un lecteur de disque Blu-ray amovible en option. De plus, le stockage interne passe de 825BD à 1 To. Toutes les fuites et analyses pointent vers une sortie à l’automne 2024, avec des rumeurs plus spécifiques mentionnant septembre. Malheureusement, même les initiés ne semblent pas avoir d’informations sur son PDSF.

