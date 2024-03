LinkedIn prépare également des jeux au sein de ses applications pour attirer plus d’utilisateurs

LinkedIn est l’une des plateformes les plus connues et utilisées sur Internet pour rechercher des emplois et des opportunités d’emploi. Étant concentré sur ce domaine, on ne s’attendait guère à ce qu’il ouvre son spectre à d’autres domaines. Cela change maintenant avec l’arrivée des jeux sur ces applications, pour créer une proposition plus détendue et attirer encore plus d’utilisateurs.

LinkedIn prépare aussi l’arrivée des jeux

Même si c’est quelque chose que l’on peut ignorer, force est de constater que les jeux semblent conquérir des plateformes là où jusqu’à présent on ne les attendait pas. Ils sont de plus en plus présents et accessibles, ce qui nous permet de profiter de nos pauses et de nous amuser de manière très basique.

Ces jeux semblent désormais vouloir conquérir une plateforme là où on ne l’attendait en aucun cas. Nous parlons de LinkedIn, que la plupart des gens utilisent pour rechercher de nouvelles offres d’emploi ou pour évaluer le marché en matière d’offres d’emploi. Ce serait probablement le dernier espace où ces propositions auraient de l’espace.

Initialement, cette information a été révélée par la célèbre Nima Owji, qui a publié les premières images de ces jeux sur LinkedIn sur X. Elles résultent de l’analyse du code de la dernière version de l’application de ce service pour Android et il a même été possible d’activer une partie de ces propositions.

Les propositions amélioreront les offres intégrées à l’application

En attendant, après la publication de ces premières images, LinkedIn a déjà confirmé qu’il préparait bel et bien l’arrivée de ces jeux sur ses applications et son service. Malgré cette confirmation importante, il n’y a toujours pas de date pour que cette nouvelle fonctionnalité arrive sur les applications mobiles.

Une chose intéressante à propos de ces jeux est la manière dont les entreprises seront classées et placées dans le classement. Ce seront les résultats de la performance de vos collaborateurs qui serviront à les placer en tête de l’évaluation et les résultats seront présentés globalement.

Malgré toutes les informations existantes, certains doutes restent encore en suspens. Le plus clair d’entre eux est la manière d’accéder à ces jeux sur LiknedIn. On ne sait pas si les jeux seront entièrement disponibles pour les utilisateurs gratuits ou réservés aux abonnés LinkedIn.