Arrive le Snapdragon 8s Gen 3, un processeur pour le haut de gamme mais à des prix beaucoup plus raisonnables

Seulement 4 mois plus tard, le nouveau modèle Snapdragon arrive pour les vaisseaux amiraux de différentes marques

Arrive le nouveau Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 et promet une puissance brute supérieure au modèle précédent

Il y a quatre mois, le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 est sorti, une véritable bête qui a impressionné par sa puissance et sa capacité de traitement à la fois de l’IA générative et pour la photographie, en promettant des instantanés d’une qualité gigantesque grâce à sa puissance. Maintenant, il est temps de présenter le petit de la famille, le Snapdragon 8s Gen 3, un téléphone qui semble avoir été créé pour s’intégrer dans les entrailles des téléphones haut de gamme les plus abordables de chacune des entreprises qui parient sur Qualcomm.

Ainsi, il comprendra toutes les améliorations déjà apportées par le puissant Snapdragon 8 Gen 3, qui était considéré comme une véritable bête, mais à un prix beaucoup plus abordable que celui attendu pour le premier modèle.

Les caractéristiques du nouveau Snapdragon 8s Gen 3

Le Snapdragon 8s Gen 3 a fuité fin février, mais maintenant nous avons des informations réelles et confirmées sur ce qui est sur le point d’arriver selon Sammobile. Ainsi, nous aurions affaire à une puce de haute gamme dotée de fonctions de traitement de l’IA et de l’IA générative sur l’appareil, auxquelles s’ajoutent le traitement avancé et les modèles de langage actuels tels que Google Gemini Nano ou Llama2. Tout cela dans une puce de 4 nanomètres qui vise à offrir des performances exceptionnelles.

Cela est en grande partie dû à ses performances. On découvre qu’il possède un nouveau cœur de CPU Cortex X4 de performance avec des fréquences de 3 GHz et quatre cœurs CPU Cortex-A720 avec des fréquences allant jusqu’à 2,8 GHz. Enfin, on trouve trois autres cœurs CPU A520 de 2 GHz, qui seraient les cœurs d’efficacité permettant d’être beaucoup plus économes en énergie. Cependant, il perd un cœur par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 et aucun de ces cœurs n’atteint les vitesses de fréquence du processeur du Snapdragon 8 Gen 3, mais il est très proche.

En ce qui concerne son unité de traitement graphique, il apporte l’Adreno 750 avec Raytracing qui permet ce système d’éclairage matériel en temps réel, le système d’amélioration des images par IA de Snapdragon connu sous le nom de Game Super Resolution (très similaire au DLSS 3 de NVIDIA) et la compatibilité avec les jeux HDR en 10 bits, en plus de pouvoir gérer des écrans 4K à 60 Hz ou 2K à 144 Hz.

Sa mémoire et son stockage atteignent jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X DRAM à 4 200 MHz et un stockage UFS 4.0. Le modèle précédent permettait des fréquences allant jusqu’à 4 800 MHz.

Quant à ses caméras, elles sont l’un des points forts de ce processeur. Il permet des capteurs d’appareil photo avec des résolutions allant jusqu’à 200 MP, permettant de travailler avec un appareil photo de 108 MP, des configurations doubles ou même triples sans problème de retard à l’obturateur. Il permettrait d’enregistrer des vidéos 4K HDR de 64 MP en simultané et des vidéos 4K 60 IPS ou des vidéos en slow motion en 1080 à 240 IPS.

Des marques telles que Xiaomi, Honor ou realme devraient intégrer ce type de processeurs dans leurs appareils.

En résumé: