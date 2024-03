Google retire à Android l’une des meilleures fonctionnalités de son application Téléphone

L’intégration de nombreux services Google avec Android rend ce système beaucoup plus performant et prêt à être utilisé. L’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités qu’il propose a désormais été définitivement supprimée et quitte le système Google. Nous parlons de lieux à proximité qui disparaissent de l’endroit le plus évident, l’application Téléphone.

Cela ne semble peut-être pas évident, mais Google intègre bon nombre des fonctionnalités qu’il développe au fil du temps dans ses applications et services. De cette façon, cela rend ces propositions plus performantes et plus complètes, en donnant le meilleur aux utilisateurs et en répondant à leurs besoins et à ce dont ils ont besoin au fil du temps.

Un changement de paradigme est en train d’émerger, avec la disparition de l’une des propositions les meilleures et les plus intéressantes d’Android. Google a supprimé l’accès aux lieux à proximité de l’application Téléphone, qui ont été supprimés vers d’autres emplacements, restant accessibles, quoique de manière moins directe.

Avec Lieux à proximité, les utilisateurs peuvent rechercher des contacts et des adresses d’entreprises et de services à proximité. Ils ont ainsi un accès direct à une grande partie des informations dont ils ont besoin et celles-ci sont accessibles à tout moment sur leur smartphone.

La raison pour laquelle Google a à nouveau supprimé l’accès semble être liée au taux d’utilisation. La société qui gère Android révèle que peu d’utilisateurs effectuaient encore des recherches directes et que beaucoup avaient déjà fait la transition vers Maps ou Search, abandonnant l’application Téléphone.

Même s’il disparaît de l’application Téléphone, il n’est pas complètement supprimé d’Android. Les utilisateurs doivent désormais utiliser Maps ou Search pour obtenir les informations mises à disposition par les lieux à proximité. Google estime que les informations seront ainsi plus complètes et plus précises pour les utilisateurs.

Cette fonctionnalité avait déjà commencé à être supprimée il y a quelques mois, mais il s’agissait de versions bêta de l’application Téléphone. Désormais, il est officiellement supprimé et inaccessible aux utilisateurs, qui doivent utiliser les alternatives créées par Google pour accéder à ces informations.