L’identifiant Apple devient-il un compte Apple dans iOS 18 ?

iOS 18 pourrait être une version marquante dans l’évolution du système d’exploitation iPhone. Les changements seront plus que cosmétiques, ils seront structurels dans les catégories piliers. L’un d’eux consiste à remplacer l’identifiant Apple par un compte Apple. Mais il y a plus !

iOS 18 : l’identifiant Apple perd de sa force et le compte Apple est né

Au début de ce mois, on parlait d’un éventuel changement fondamental dans le pilier de sécurité d’iOS (et d’Apple en général). L’identifiant Apple, qui présente certaines limitations (comme la fusion de deux comptes en un seul, par exemple), peut être remplacé par un compte Apple.

Une fois la fumée dissipée, il y a maintenant plus de feu dans cette idée. Dans la newsletter Power On d’aujourd’hui, Mark Gurman a déclaré que la nouvelle marque de comptes Apple commencerait à être utilisée plus tard cette année, à la fois en ligne et dans les prochaines versions logicielles majeures d’Apple, telles que iOS 18 pour l’iPhone et watchOS 11 pour l’Apple Watch.

Les fondements d’iOS vont évoluer vers les nouvelles technologies

Apple fait déjà référence aux fonds ajoutés à un identifiant Apple comme un « solde de compte Apple », et Gurman a déclaré qu’il existe une équipe « Compte Apple » au sein de l’entreprise. Avec le changement complet de marque plus tard cette année, le terme Apple ID devrait être complètement supprimé, plus de deux décennies après que l’entreprise a commencé à l’utiliser.

Le raisonnement d’Apple derrière cette décision n’est pas connu, mais « Compte Apple ou Compte Apple » sera une marque plus directe.

Apple présentera un aperçu d’iOS 18 et de ses autres mises à jour logicielles majeures lors de la conférence des développeurs de la WWDC en juin, et le changement de nom en « Compte Apple » sera probablement annoncé à ce moment-là. Les mises à jour devraient être largement diffusées en septembre.