Pas seulement le hardware : quelle est la profondeur du fossé logiciel de NVIDIA ?

La grande image: À partir de demain, NVIDIA organise sa conférence des développeurs GTC. Autrefois un spectacle secondaire pour les demi-finales, l’événement est devenu le centre d’attention d’une grande partie de l’industrie. Avec la montée en puissance de NVIDIA, nombreux sont ceux qui se demandent dans quelle mesure les logiciels de NVIDIA constituent un avantage concurrentiel durable pour son hardware. Comme nous recevons beaucoup de questions à ce sujet, nous souhaitons exposer ici nos réflexions.

Au-delà de l’annonce potentielle du GPU B100 de nouvelle génération, GTC n’est pas vraiment un événement autour des puces, GTC est un spectacle pour les développeurs. Il s’agit de l’événement phare de NVIDIA pour la construction de l’écosystème logiciel autour de CUDA et des autres éléments de sa pile logicielle.

Il est important de noter que lorsqu’on parle de NVIDIA, de nombreuses personnes, y compris nous-mêmes, ont tendance à utiliser « CUDA » comme raccourci pour tous les logiciels fournis par NVIDIA. Ceci est trompeur, car le fossé logiciel de NVIDIA ne se limite pas à la couche de développement CUDA, et cela sera essentiel pour NVIDIA dans la défense de sa position.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, un cabinet de conseil multifonctionnel. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Lors du GTC de l’année dernière, la société a publié 37 communiqués de presse, présentant un éventail vertigineux de partenaires constructeurs, de bibliothèques de logiciels et de modèles. Nous nous attendons à davantage de cela la semaine prochaine alors que NVIDIA renforce ses défenses.

Ces partenaires constructeurs sont importants car il existe désormais des centaines d’entreprises et des millions de développeurs qui créent des outils en plus des offres de NVIDIA. Une fois construits, il est peu probable que ces personnes reconstruisent leurs modèles et applications pour qu’ils fonctionnent sur les puces d’autres sociétés, du moins dans un avenir proche. Il est important de souligner que les partenaires constructeurs et les clients de NVIDIA couvrent des dizaines de secteurs verticaux, et même si tous ne se tournent pas vers NVIDIA, cela démontre néanmoins un immense élan en faveur de NVIDIA.

En termes simples, la défendabilité de la position de NVIDIA repose actuellement sur l’inertie inhérente aux écosystèmes logiciels. Les entreprises investissent dans des logiciels – en écrivant le code, en le testant, en l’optimisant, en formant leur personnel à son utilisation, etc. – et une fois cet investissement réalisé, elles seront très réticentes à changer de logiciel.

Nous l’avons vu avec la tentative de l’écosystème Arm de s’implanter dans les centres de données au cours des dix dernières années. Même si les puces basées sur Arm ont commencé à démontrer de réels avantages en termes de puissance et de performances par rapport au x86, il a encore fallu des années aux éditeurs de logiciels et à leurs clients pour évoluer, une transition qui est toujours en cours. NVIDIA semble en être aux premiers jours de la création de cette forme d’avantage logiciel. Et s’ils parviennent à y parvenir dans un large éventail d’entreprises, ils y parviendront probablement pendant de nombreuses années. C’est plus que toute autre chose ce qui positionne NVIDIA le mieux pour l’avenir.

NVIDIA dispose de formidables barrières à l’entrée dans ses logiciels. CUDA en est une grande partie, mais même si des alternatives à CUDA émergent, la manière dont NVIDIA fournit des logiciels et des bibliothèques à de nombreux points contribue à la construction d’un écosystème très défendable.

Nous soulignons tout cela car nous commençons à voir émerger des alternatives à CUDA. AMD a fait beaucoup de progrès avec sa réponse à CUDA, ROCm. Cependant, lorsque nous parlons de progrès, nous voulons dire qu’ils disposent désormais d’une plate-forme efficace et exploitable, mais il faudra des années pour qu’elle obtienne ne serait-ce qu’une part de l’adoption de CUDA. ROCm n’est aujourd’hui disponible que sur un petit nombre de produits AMD, tandis que CUDA fonctionne sur tous les GPU NVIDIA depuis des années.

D’autres alternatives comme UXL ou diverses combinaisons de PyTorch et Triton sont tout aussi intéressantes, mais aussi à leurs débuts. UXL, en particulier, semble prometteur, car il est soutenu par un groupe composé de certains des plus grands noms du secteur. Bien entendu, c’est aussi sa plus grande faiblesse, car ces membres ont des intérêts très divergents.

Nous dirions que cela n’aura pas d’importance si NVIDIA parvient à s’implanter. Et c’est ici que nous devons faire la distinction entre CUDA et l’écosystème logiciel NVIDIA. L’industrie proposera des alternatives à CUDA, mais cela ne signifie pas qu’elle pourra complètement effacer les barrières à l’entrée des logiciels de NVIDIA.

Cela étant dit, la plus grande menace pour le fossé logiciel de NVIDIA réside dans ses plus gros clients. Les hyperscalers n’ont aucun intérêt à s’enfermer dans NVIDIA et ils ont les ressources nécessaires pour créer des alternatives. Pour être honnête, ils ne sont pas à l’abri de rester proches de NVIDIA, cela reste la solution par défaut et présente encore de nombreux avantages, mais si quelqu’un met un frein aux ambitions logicielles de NVIDIA, ce sera probablement de ce côté-là.

Et cela, bien sûr, soulève la question de savoir quelles sont exactement les ambitions logicielles de NVIDIA.

Au cours des dernières années, lorsque NVIDIA a lancé ses offres logicielles, y compris son service cloud Omniverse, ils ont exprimé le sentiment qu’ils avaient l’ambition de créer une nouvelle composante de leur source de revenus. Lors de leur dernière conférence téléphonique sur les résultats, ils ont souligné qu’ils avaient généré 1 milliard de dollars de revenus logiciels. Cependant, plus récemment, nous avons eu le sentiment qu’ils pourraient repositionner ou réduire un peu ces ambitions, les logiciels étant désormais positionnés comme un service qu’ils fournissent à leurs clients de puces plutôt que comme un segment de revenus à part entière.

Après tout, vendre des logiciels risque de mettre NVIDIA en concurrence directe avec tous ses plus gros clients.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :