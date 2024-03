Apple prépare deux nouveaux modèles d’AirPods 4 qui devraient être lancés en septembre

Apple développe déjà les nouveaux modèles d’AirPods 4 qui devraient être lancés à l’automne. Suivant les indications partagées par les fournisseurs de composants, cette quatrième génération d’écouteurs devrait entrer en production en mai prochain.

Nouveaux écouteurs AirPods cette année

C’est la voie attendue pour l’évolution des écouteurs Apple. Et, en ce sens, les fournisseurs Apple devraient commencer la production de deux nouveaux modèles d’AirPods de quatrième génération d’ici quelques semaines. La personne qui y fait référence est Mark Gurman de Bloomberg. Sur la base de ce calendrier de production, il s’attend à ce que les écouteurs soient lancés en septembre ou octobre.

Gurman s’attend à ce que les deux modèles d’AirPods de quatrième génération présentent un nouveau design avec un meilleur ajustement, une qualité sonore améliorée et un boîtier de chargement mis à jour avec un port USB-C.

Les modèles haut de gamme comporteront également une suppression active du bruit et un petit haut-parleur dans le boîtier de chargement qui peut diffuser le son à localiser avec Find My.

L’analyste a également déclaré qu’Apple prévoyait d’abandonner les AirPod de deuxième et troisième génération après le lancement des deux modèles de quatrième génération.

Quant aux AirPods Pro, Gurman ne s’attend pas à ce qu’ils soient lancés cette année. Très probablement, la société de Cupertino rendra le modèle actuel jusqu’à ce qu’iOS 18 apporte plus de nouveautés en matière d’audio et, avec cela, ce sera l’occasion pour la société d’introduire une technologie plus moderne en 2025.

Pour l’instant, a déclaré Gurman, le modèle AirPods Pro 2 recevra un nouveau mode d’aide auditive avec iOS 18. Il a également ajouté qu’Apple travaille également sur une fonction de test auditif pour les AirPods.