Comment personnaliser l’écran de verrouillage du Samsung Galaxy S24 avec LockStar

Le Galaxy S24 Ultra de Samsung approche des deux mois depuis sa sortie. Et, en tant que propriétaire du Galaxy S24 Ultra pour la première fois, il m’a fallu un certain temps pour comprendre et comprendre les nouveaux éléments de One UI 6.1.

En ce qui concerne les parties de personnalisation, l’interface utilisateur One UI de Samsung offre une multitude d’options. Il a même son service de personnalisation appelé Good Lock qui dispose de nombreux modules que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre Galaxy S24 Ultra.

Si vous êtes quelqu’un comme moi qui utilise un smartphone Samsung pour la première fois et souhaite savoir quelles options de personnalisation sont disponibles, vous êtes au bon endroit. Suivez-nous pendant que nous examinons les différents modules de personnalisation de Good Lock et ce que différents modules vous permettent de faire.

Avant de commencer, vous devez savoir que Good Lock est l’application gratuite développée par Samsung pour ses smartphones. Même si vous avez un smartphone Samsung de la série Z, A, M ou F, vous pouvez explorer l’application Good Lock et bidouiller avec les modules disponibles pour votre modèle de téléphone particulier.

Personnaliser le Galaxy S24 avec Good Lock

Avant de nous plonger dans les détails de Good Lock et de comprendre comment utiliser les modules, examinons d’abord comment vous pouvez obtenir l’application Good Lock. Lorsque vous obtenez votre smartphone Samsung, l’application Good Lock n’est pas installée par défaut – ce qui est une bonne chose puisque tout le monde n’aime pas personnaliser ses appareils et préfère simplement les laisser par défaut. Vous devez donc d’abord obtenir l’application Good Lock, et voici les étapes à suivre.

Tout d’abord, vous devez lancer l’application My Galaxy sur votre smartphone. Une fois que l’application est ouverte, appuyez sur la barre de recherche et recherchez l’application Good Lock. Lorsque vous la trouvez, appuyez sur l’application pour la télécharger et l’installer sur votre Galaxy S24. Si vous ne la trouvez pas, recherchez-la sur Google, puis ouvrez-la à partir des résultats. Désormais, avec l’application Good Lock installée, lancez-la depuis l’écran d’accueil de votre appareil. Vous verrez deux onglets en bas de l’application – Life Up et Make Up. Vous pouvez appuyer sur les onglets et parcourir les nombreux modules de personnalisation qui sont gratuits à installer et à utiliser.

Désormais que vous avez l’application Good Lock et que vous savez également où vous pouvez télécharger les modules de personnalisation, il est temps de plonger plus en profondeur dans la façon dont vous pouvez personnaliser votre Galaxy S24, S24+ ou S24 Ultra. Ne vous inquiétez pas de la variante du S24 que vous avez, car tous les modules de personnalisation fonctionneront très bien.

Pour ce guide, j’utiliserai le Galaxy S24 Ultra pour vous montrer comment vous pouvez personnaliser l’appareil à l’aide des modules disponibles.

Personnalisez votre écran de verrouillage avec LockStar

En ce qui concerne l’écran de verrouillage de votre Galaxy S24 fonctionnant sous One UI 6.1 par défaut, il existe de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez facilement ajuster l’horloge ainsi que ajouter un certain nombre de widgets à l’écran de verrouillage. Cependant, du côté AOD, il y a peu de choses que vous pouvez faire. C’est là que le module de personnalisation LockStar entre en jeu. Une fois que vous avez téléchargé LockStar sur votre Galaxy S24, examinons les options de personnalisation disponibles avec ce module.

Tout d’abord, lancez l’application Good Lock et appuyez sur l’option LockStar. Cela sera présent en haut si vous avez déjà installé le module. Lorsque vous lancez le module, on vous demandera de lui accorder des autorisations. Désormais, vous verrez deux options. Basculez les switchs sur l’élément que vous souhaitez modifier ou personnaliser.

Quels éléments pouvez-vous personnaliser sur l’écran de verrouillage ?

Lorsque vous activez le Switch pour l’écran de verrouillage via l’application LockStar, vous pouvez personnaliser un bon nombre d’éléments. Pour commencer le processus de personnalisation, appuyez simplement sur l’image de l’écran de verrouillage. Vous serez amené à la section de personnalisation de l’écran de verrouillage.

En haut à droite, vous verrez deux icônes. Lorsque vous appuyez sur la première icône, vous pouvez choisir de personnaliser l’apparence de votre écran de verrouillage lorsque l’appareil est en mode paysage. Si, pour une raison quelconque, vous êtes tout simplement un peu trop paresseux pour personnaliser l’écran, appuyez simplement sur l’option Mise en page automatique. Cela ajustera et placera automatiquement les widgets.

Si vous regardez les captures d’écran de l’écran de verrouillage que j’ai partagées ci-dessous, vous pouvez voir un certain nombre d’éléments que vous pouvez ajouter ou supprimer facilement. Si vous souhaitez supprimer un élément de votre écran de verrouillage, à l’exception de l’icône du scanner d’empreintes digitales, appuyez simplement sur l’élément, puis appuyez sur le petit bouton X au coin de la boîte.

Changer la couleur et les icônes de l’écran de verrouillage

Vous pouvez choisir de masquer ou d’afficher les icônes système en haut de l’écran de verrouillage. Vous ne pouvez pas déplacer la barre d’icônes système n’importe où. Cependant, vous pouvez changer l’icône de verrouillage de l’écran de verrouillage. Appuyez simplement sur l’icône de verrouillage, puis sur l’icône avec 4 cercles à l’intérieur. Il existe une gamme d’icônes de verrouillage parmi lesquelles choisir, ainsi que l’option d’ajouter votre propre icône. Et, si vous voulez vous sentir un peu fantaisiste, jouez avec les couleurs de l’icône pour lui donner une touche personnelle.

Changer le type et la taille du cadran d’horloge

L’une des grandes choses à propos de One UI 6.1 est que vous pouvez choisir parmi une gamme de cadrans d’horloge pour votre écran de verrouillage. Cependant, avec le module LockStar, vous pouvez choisir parmi plusieurs cadrans différents ainsi que redimensionner les cadrans de verrouillage. Et oui, vous pouvez choisir de déplacer le cadran d’horloge n’importe où sur l’écran que vous aimez. Notez que tous les cadrans d’horloge ne peuvent pas être modifiés ou déplacés.

Changer le type de notification

Vous pouvez choisir d’afficher soit les icônes d’application, soit le libellé complet indiquant que vous avez de nouvelles notifications. Je préférerais simplement l’option des icônes d’application car elle vous montre les notifications reçues des différentes applications que vous avez installées sur votre téléphone. De plus, vous pouvez choisir de supprimer le widget, de changer la couleur et d’ajuster la transparence de l’étiquette de notification. Il serait préférable de laisser les couleurs réglées automatiquement si vous avez l’habitude de changer régulièrement vos fonds d’écran.

Ajouter ou supprimer le widget Now Playing

L’un des meilleurs et des plus utiles widgets pour l’écran de verrouillage est le widget de lecture en cours. Il vous montre quel lecteur multimédia est actuellement en train de jouer ou de diffuser audio. Vous pouvez simplement choisir de déplacer ou de supprimer le widget de votre écran de verrouillage. Eh bien, si vous envisagez de supprimer le widget, vous pouvez toujours appuyer sur l’écran de verrouillage et choisir parmi les différentes options de widget que vous pouvez ajouter à votre écran de verrouillage, à condition que l’application que vous préférez ait son widget.

Ajouter des stickers à votre écran de verrouillage

La personnalisation de l’écran de verrouillage a parcouru un long chemin. Vous ne pouvez plus vous contenter de l’écran de verrouillage que votre fabricant a jugé être le meilleur pour vous. Mais avec Android 14 et One UI 6.1 de Samsung, vous pouvez utiliser LockStar pour ajouter une touche amusante ou personnelle à votre écran de verrouillage en ajoutant des stickers. Et oui, vous pouvez ajouter autant d’stickers que vous le souhaitez. Cependant, vous pouvez choisir parmi un ensemble d’stickers qui vous sont fournis.

Les stickers peuvent être mis à l’échelle, tournés et ajustés en termes de transparence. Cependant, il n’est pas possible d’ajouter votre emoji ou votre icône en tant qu’sticker pour le moment.

Ajuster la section des messages utiles

Avec cette partie de l’écran, vous verrez des messages tels que l’empreinte digitale ou le visage ID pour déverrouiller ou même votre batterie faible et le temps restant pour terminer la charge de votre appareil. Vous pouvez choisir de supprimer la barre, de la déplacer ou de la personnaliser en modifiant l’échelle, la transparence et la couleur de la barre de message. Je vous recommande de laisser la barre de message en bas de l’écran de verrouillage. Il est inutile de chercher partout à l’écran pour voir combien de temps il faudra pour charger le téléphone.

Ajuster la barre des raccourcis rapides de l’application

En bas de l’écran, vous avez deux raccourcis d’application. Tandis que vous pouvez facilement choisir l’application que vous aimez, saviez-vous que vous pouvez facilement ajouter jusqu’à 5 icônes d’applications différentes ? Ou, si vous souhaitez simplement un écran de verrouillage vierge sans les raccourcis d’application, supprimez-le simplement.

C’est tout ce que vous pouvez faire sur votre écran de verrouillage à l’aide du module de personnalisation LockStar fourni par Good Luck pour vos appareils Galaxy S24 fonctionnant sous One UI 6.1.

Personnaliser l’écran AOD avec LockStar

L’écran Always On Display des smartphones est un excellent moyen de visualiser les notifications et l’heure d’un coup d’œil. Si vous le souhaitez, vous pourriez même l’appeler un remplacement de la bonne et fidèle LED de notification qui était une fonctionnalité des téléphones il y a quelques années. Voici les différents éléments que vous pouvez personnaliser sur l’écran AOD à l’aide du module de personnalisation LockStar.

Changer le cadran d’horloge

Vous pouvez choisir parmi une série de cadrans d’horloge qui peuvent être affichés sur votre écran AOD. De plus, il y a une option permettant de même ajouter le pourcentage de la batterie à votre widget d’horloge si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir de vous débarrasser de l’horloge si vous ne la voulez pas. Malheureusement, vous ne pourrez pas déplacer le cadran d’horloge ou presque rien sur l’écran AOD.

Changer la couleur des notifications des icônes d’application

Les icônes des applications importantes telles que les appels, les messages, les calendriers et les e-mails peuvent être modifiées. Vous pouvez choisir d’avoir une gamme colorée d’icônes ou simplement vous en tenir à une couleur unique pour toutes les icônes. Vous pouvez les ajuster en appuyant sur le widget, puis sur le coin inférieur droit pour afficher le menu des couleurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours supprimer ces icônes de votre écran AOD.

Changer le style des informations de charge

Pour l’écran AOD, vous pouvez choisir entre deux types de messages d’informations de charge. Ou, si vous ne voulez pas les afficher sur l’écran AOD, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton X pour les supprimer de votre écran. Tout comme les autres éléments, vous ne pourrez pas déplacer cet écran de message n’importe où.

Ajouter de nouveaux widgets

L’écran AOD, tout comme l’écran de verrouillage, vous permet d’ajouter des widgets de n’importe quelle application de votre choix tant que l’application dispose d’un widget dédié. Il vous suffit de toucher n’importe où sur l’écran et de toucher le pop-up Ajouter un widget. Faites défiler la liste des applications, puis sélectionnez un widget. Votre widget sera ajouté. Cependant, vous ne pourrez pas déplacer votre widget sur l’écran AOD.

Notre avis

Cela conclut le guide sur la façon d’utiliser le module de personnalisation LockStar pour vos appareils Galaxy S24 afin de personnaliser l’écran de verrouillage ainsi que les écrans Always on Display. Vous pouvez également personnaliser votre Samsung S24 selon vos goûts non seulement avec le module LockStar, mais également avec de nombreux autres modules auxquels vous pouvez accéder via l’application Good Lock.

