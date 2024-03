Apple rachète DarwinAI et approfondit ses projets en matière d’intelligence artificielle

Toutes les rumeurs suggèrent qu’Apple a des annonces majeures liées à l’intelligence artificielle (IA) pour 2024. Et dans le cadre du projet d’approfondir sa stratégie avec cette technologie, on sait désormais que le géant de Cupertino a acquis la startup DarwinAI.

Apple pourrait-il révolutionner l’IA ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, DarwinAI est une entreprise canadienne qui s’est fait connaître en développant des outils d’IA appliqués aux processus de fabrication. Par exemple, pour inspecter visuellement des éléments lors de leur phase de production.

Cependant, l’une de ses vertus les plus innovantes réside dans le fait qu’elle se spécialise dans l’adaptation des réseaux de neurones pour les rendre plus petits et plus rapides.

Selon le journaliste, l’acquisition de DarwinAI par Apple a eu lieu au début de cette année. Maintenant que l’accord est conclu, l’équipe de startup a rejoint la division IA d’Apple. La même chose s’est produite avec Alexander Wong, un chercheur qui a contribué à la création de l’entreprise.

On ne sait pas encore quel rôle l’entreprise acquise jouera – ou du moins ses anciens employés – dans la stratégie d’Apple. Il existe des spéculations selon lesquelles la possibilité de créer des systèmes plus petits pourrait aider à exécuter des modèles d’IA à partir d’un iPhone ou d’un Mac.

Tim Cook est resté discret sur le sujet

Toute nouvelle relative à l’incorporation de sa technologie sera très probablement révélée lors de la WWDC 2024. L’événement traditionnel pour les développeurs n’a pas encore de date confirmée, mais il aura probablement lieu en juin.

Le site Web et les profils de réseaux sociaux de DarwinAI ont été mis hors ligne suite à l’acquisition par Apple. Bien qu’elle soit une startup méconnue du citoyen commun, l’entreprise canadienne a déjà travaillé avec des entreprises du calibre de Lockheed Martin et d’Intel.

En 2020, en effet, Sheldon Fernandez, alors PDG de l’entreprise, a expliqué ce qu’ils faisaient dans un article publié par Intel. Il a déclaré que DarwinAI visait à rendre les applications basées sur l’IA plus efficaces et non à fonctionner comme une boîte noire.

Nous utilisons d’autres formes d’IA pour étudier et comprendre un réseau neuronal de manière fondamentale. Nous en avons développé une compréhension très sophistiquée, puis avons utilisé l’IA une seconde fois pour générer une nouvelle famille de réseaux neuronaux aussi performants que l’original, mais beaucoup plus petits et plus explicables.

dit Fernández.

La disponibilité de cette technologie et de ces connaissances pourrait être cruciale pour les projets d’Apple. L’entreprise de Cupertino a été un peu à la traîne dans la conversation sur l’IA générative, dans un scénario où OpenAI, Google, Microsoft et Anthropic reçoivent actuellement la plus grande attention.

Apple n’a pas tardé à souligner qu’elle investissait dans l’IA depuis des années et, parmi les nombreuses rumeurs sur les futurs produits et services, la création de son propre chatbot de style ChatGPT a été évoquée. Cependant, le changement le plus notable dans sa stratégie est sans doute venu avec la récente annulation d’Apple Car pour rediriger ses ressources vers la division IA.