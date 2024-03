Le prix est faux : c’est ce que les cartes graphiques devraient coûter

Nous savons que la génération actuelle de GPU a été une déception pour beaucoup. Prix ​​élevés des cartes graphiques, stagnation dans les parties moyennes à économiques de la gamme et quelques versions déroutantes avec des PDSF absurdes. Aujourd’hui, nous allons revenir sur les quatre dernières générations de cartes graphiques pour illustrer exactement pourquoi cette génération a sous-performé – et dans quelle mesure.

De plus, nous « corrigerons » la gamme pour montrer ce que chaque GPU devrait réellement coûter.

Certes, il existe de nombreux acheteurs de GPU différents, et chacun met à niveau son GPU à un rythme différent. Certaines personnes se contentent d’une mise à niveau toutes les trois générations, tandis que d’autres recherchent une mise à niveau à chaque génération. Nous avons récemment interrogé l’audience du podcast HUB et avons constaté qu’environ 40 % d’entre vous préfèrent effectuer une mise à niveau toutes les deux générations, environ 30 % toutes les trois générations, 10 % à chaque génération, le reste choisissant d’autres options.

Enquête : fréquence de mise à niveau de la carte graphique

Avec une telle gamme de cadences de mise à niveau, les attentes en matière de performances d’un nouveau produit varieront considérablement. Quelqu’un qui met à niveau à chaque génération se contentera d’une amélioration bien moindre par rapport à son GPU actuel par rapport à quelqu’un qui met à niveau toutes les trois générations.

En fin de compte, si un nouveau GPU parvient à satisfaire le plus large éventail de joueurs sur PC en offrant une amélioration des performances idéale pour les mises à niveau fréquentes et moins fréquentes, la génération sera considérée comme plus performante.

Nous vous avons demandé, lors de l’achat d’un nouveau GPU, quelles performances vous recherchez au même prix, en les filtrant selon la fréquence à laquelle vous mettez à niveau votre GPU. Pour ceux qui mettent à niveau leur système à chaque génération, la réponse la plus courante était de souhaiter au moins 30 % de performances en plus. Pour les mises à niveau toutes les deux générations, les attentes s’élèvent à au moins 50 % de performances supplémentaires. Et pour ceux qui effectuent une mise à niveau toutes les trois générations, la majorité souhaite que leurs performances soient doublées.

Cela établit la référence de ce qu’un nouveau GPU devrait offrir aux acheteurs – du moins au sein d’un public de joueurs, de constructeurs de PC et de passionnés de technologie – ce que visent généralement les nouvelles générations de GPU. Cela signifie qu’une carte graphique NVIDIA RTX série 40, par exemple, devrait offrir environ 30 % de performances en plus que la série RTX 3000, 50 % de plus que la série 20 et le double des performances de la série 10 – sans aucune augmentation de prix. .

Fréquence de mise à niveau par rapport à l’amélioration des performances souhaitée

Dépassez ces attentes et vous obtenez un produit exceptionnel issu d’une génération exceptionnelle. Si ces critères ne sont pas respectés, il est peu probable que le produit connaisse une demande significative, et beaucoup sont susceptibles de le critiquer fortement sur Reddit et dans nos commentaires (ce qui est exactement ce que nous avons vu cette génération).

Sachant ce que veut notre public, nous pouvons désormais évaluer chaque génération de GPU par rapport à ces attentes. Pour ce faire, nous avons créé un indice de performance par dollar normalisé basé sur nos tests de performance au fil des ans.

Étant donné que les personnes s’attendent à 50 % de performances en plus toutes les deux générations au même prix, nous avons dû tenir compte de la modification de la structure de prix par NVIDIA et AMD au fil du temps. Nous nous sommes donc concentrés sur les performances par dollar plutôt que sur les performances brutes. Cependant, il est également important de prendre en compte l’inflation. Par exemple, la GeForce GTX 1060 6 Go était au prix de 250 dollars lors de son lancement en juillet 2016. En dollars de 2024, 320 dollars ont le même pouvoir d’achat que 250 dollars il y a près de 8 ans, selon l’indice des prix à la consommation.

En tenant compte de tous ces facteurs, nous avons compilé une série de graphiques, mais avant de plonger dans les détails, expliquons les composants du graphique.

Chaque graphique utilise les cartes graphiques de la génération 2016-2017 comme référence.

La ligne bleue inférieure représente l’amélioration des performances nécessaire à chaque génération pour satisfaire au moins 50 % des personnes interrogées.

La ligne bleue supérieure vise la satisfaction d’au moins 80 % des répondants. Par exemple, 55 % des personnes qui effectuent une mise à niveau à chaque génération ont choisi une option comprise entre 0 et 30 %, donc une mise à niveau d’au moins 30 % satisferait ces acheteurs ; tandis que 88 % des valorisateurs de cette catégorie ont choisi une option comprise entre 0 et 50 %.

Ces graphiques contiennent également des informations sur la performance par dollar avec et sans inflation prise en compte, marquées en deux nuances de vert.

Les informations sur les prix sont également répertoriées sous le tableau.

Valeur du GPU NVIDIA : 250-300 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Dans ce premier graphique, nous nous concentrons sur les GPU NVIDIA dont le prix se situe entre 250 et 300 dollars. Transition de la GTX 1060 6 Go, la GTX 1660 représentait une augmentation raisonnable des performances par dollar. Cependant, le RTX 3050 était quelque peu décevant, ne satisfaisant les mises à niveau qu’après avoir pris en compte l’inflation, et cela seulement si la carte était réellement disponible à 250 $.

Pendant la majeure partie de sa durée de vie après la fin du boom des crypto-monnaies fin 2022, le prix du 3050 était plus proche de 280 $ à 290 $, ce qui le rend encore moins attrayant par rapport au 1060, comme l’illustre la distance en dessous des lignes bleues de certains de ces points.

Cependant, si l’on considère le RTX 4060, il offre en réalité une augmentation significative des performances par dollar par rapport au 1060 6 Go pour ceux qui effectuent une mise à niveau toutes les trois générations, car il est plus de deux fois plus rapide.

Chaque génération s’accompagne de nouvelles attentes pour les générations futures, c’est pourquoi nous avons réinitialisé les marqueurs de la ligne bleue pour qu’ils correspondent à ce qui satisferait une mise à niveau GTX 1660. Ici, le RTX 4060 fonctionne toujours raisonnablement, mais uniquement lorsque l’inflation est prise en compte. Une observation similaire peut être faite pour les personnes cherchant à mettre à niveau un RTX 3050 après une seule génération.

Valeur du GPU NVIDIA : 200-250 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Ce qui a été particulièrement décevant au cours de la dernière décennie, c’est l’absence d’amélioration dans la fourchette de prix de 200 à 250 dollars. Non seulement il n’existe pas un seul produit de la série RTX 4000 dans cette gamme, mais chaque génération depuis la GTX 1060 3 Go n’a pas répondu aux attentes. La GTX 1660 n’offrait qu’une augmentation des performances par dollar de 20 % en tenant compte de l’inflation, et la RTX 3050 était particulièrement décevante. À un prix aussi courant, il est décourageant de constater le manque de progrès au fil du temps.

Valeur du GPU NVIDIA : inférieure à 200 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

En regardant en dessous de 200 $, NVIDIA a poursuivi sa tendance à proposer des produits ternes dans cette gamme de prix. Cependant, étonnamment, ils ont réussi à maintenir un niveau de qualité constant, offrant à peu près le même niveau de performances à chaque nouvelle version. Pour les propriétaires de GTX 1050 Ti, les GTX 1650 et RTX 3050 6 Go représentent une mise à niveau significative. Cependant, pour les propriétaires de GTX 1650, le RTX 3050 6 Go semble être une mise à niveau moins attrayante, même si elle n’est pas terrible.

Valeur du GPU NVIDIA : 350-500 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Dans la fourchette de 350 à 500 dollars, la situation devient beaucoup plus intéressante. Pour les possesseurs de la GTX 1070, la RTX 2060 était sur le point d’être acceptable mais, sans tenir compte de l’inflation, légèrement décevante. Puis est venu le RTX 3060 Ti à un prix similaire, ce qui était une victoire définitive pour la plupart des personnes, en supposant qu’on puisse le trouver à 400 $. Avec une amélioration des performances par dollar de plus de 80 %, ce produit aurait encouragé de nombreuses mises à niveau, ce qui explique probablement pourquoi les personnes étaient impatients d’en acquérir une (mis à part le boom de la cryptomonnaie).

En regardant les produits actuels, la RTX 4060 Ti dans les deux capacités n’est pas une terrible mise à niveau par rapport à la GTX 1070, surtout si l’on prend en compte l’inflation. Alors pourquoi le produit de cette génération a-t-il été mal accueilli ?

Eh bien, son succès ne repose pas uniquement sur une comparaison avec un GPU vieux de 8 ans. Bien qu’il s’agisse également d’une mise à niveau raisonnable par rapport au RTX 2060, le véritable problème se pose lors de la réinitialisation des attentes en fonction de ce qui a été expédié avec le RTX 3060 Ti. Nous pouvons maintenant constater que la série 40 a été une version décevante par rapport à la génération précédente, ne parvenant pas à obtenir une amélioration significative des performances pour ceux qui achètent chaque génération.

Cela affecte également les personnes possédant des cartes plus anciennes. Si l’on avait une GTX 1070, la 3060 Ti aurait été une excellente mise à niveau. Cependant, si l’on choisissait de ne pas acheter ce GPU Ampere, en espérant un produit encore meilleur dans la série 40, en comptant sur un gain supplémentaire de 30 % en plus des améliorations significatives observées dans la série 30, l’attente n’en valait peut-être pas la peine. il. Attendre 2 ans et demi pour un nouveau produit décevant pourrait conduire à regretter de ne pas avoir acheté l’excellent modèle de dernière génération, ou cela pourrait ne pas être suffisamment convaincant pour inciter à changer d’attente. En gros, si le 3060 Ti ne suffisait pas, pourquoi se contenter du 4060 Ti ?

Valeur du GPU NVIDIA : 500-600 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

NVIDIA a été confronté à des défis similaires, de l’ordre de 500 $. Cette situation montre à quel point le RTX 2070 n’a pas réussi à générer un gain générationnel notable. Cependant, dans un contraste frappant, le RTX 3070 a été un succès, offrant une amélioration significative aux propriétaires de Pascal, à condition qu’ils puissent l’acheter au prix de détail suggéré. Vient ensuite le RTX 4070, et les test sont susceptibles de varier considérablement selon que l’on tient compte ou non de l’inflation.

À mesure que nous réajustons les attentes pour chaque génération, un schéma similaire émerge. Pour ceux qui ont acheté une RTX 2070, la 3070 s’est présentée comme une mise à niveau fantastique, dépassant le gain nécessaire pour satisfaire 80 % des acheteurs. Le 4070 n’est pas non plus terrible en tant que mise à niveau du 2070, mais par rapport au 3070, si l’on s’attendait à une augmentation typique des performances, alors il n’a certainement pas fourni l’augmentation requise des performances par dollar, comme on peut l’observer ici.

Valeur du GPU AMD : 200-300 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Passons maintenant aux GPU AMD, concentrons-nous d’abord sur leurs modèles grand public autour de 250 $. Pour les personnes qui ont acheté la Radeon RX 580 8 Go en 2017, le voyage a été mitigé. Le RX 5600 XT était quelque peu décevant et les performances de la génération RX 6000 dépendent fortement du prix considéré.

Des produits tels que les RX 6600 et 6600 XT ont été lancés bien au cours du boom des crypto-monnaies et leurs PDSF en tenaient compte. Après la fin du boom vers la fin de 2022, les prix sont rapidement tombés à un niveau plus « typique » pour cette classe de produits, ce qui se reflète dans les chiffres post-boom présentés ici.

Il est possible que ces prix auraient été le PDSF sur un marché normal, même si c’est difficile à dire. Les deux scénarios ont été inclus pour illustrer les effets dans les deux cas.

Essentiellement, la série Radeon 6000 aurait été un échec significatif aux prix conseillés d’origine, mais avec des prix ajustés, elle s’est avérée être un énorme succès, les 6600 et 6600 XT offrant une mise à niveau décente par rapport au RX 580. Le RX 7600 ne semble pas non plus trop mauvais comme choix de mise à niveau, du moins dans ce cas.

Cependant, lors du recalibrage des attentes basées sur le RX 6600 XT, le RX 7600 échoue encore une fois. Semblable à la situation avec le 4060 Ti et les autres GPU NVIDIA, pour ceux qui ont ignoré la génération précédente en espérant de meilleures performances quelques années plus tard, cela n’a pas été le cas.

Valeur du GPU AMD : 300-350 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

À environ 300 $, nous examinons les mises à niveau de la Radeon RX 590 jusqu’à la 7600 XT. Il s’agit d’une continuation de la tendance observée précédemment : pour ceux qui passent d’un RX 5600 XT ou d’un RX 6600 XT, l’amélioration offerte par le 7600 XT est extrêmement décevante, le seul avantage notable étant le doublement de la capacité VRAM.

Les offres à prix moyen sont celles où AMD offre généralement le meilleur rapport qualité-prix, et cette tendance persiste à travers les générations.

Valeur du GPU AMD : 350-500 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Les offres à prix moyen sont celles où AMD offre généralement le meilleur rapport qualité-prix, et cette tendance persiste à travers les générations. Issues d’un Vega 56, les Radeon 5700 XT, 6700 XT, 6800 et 7800 XT ont toutes été d’excellents choix de mise à niveau ; même le 6700 XT à son PDSF n’était pas trop décevant.

En réinitialisant les attentes pour la Radeon 5700 XT, AMD a continué à proposer des améliorations raisonnables, en particulier pour ceux qui ont acquis un RX 6700 XT après le boom. Cette tendance se poursuit avec le 7800 XT, mais uniquement si l’on prend en compte l’inflation. Cependant, lorsque les attentes se basent sur le RX 6800, le 7800 XT semble décevant.

Valeur du GPU AMD : 500-600 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Ensuite, nous avons des produits d’environ 600 $. Le Vega 64 était une version décevante en 2017, il n’est donc pas surprenant de voir les RX 6800 et RX 7900 XT offrir des améliorations significatives. Cependant, si nous réinitialisons les attentes par rapport à la série 6800 après le boom, le 7900 GRE ne fait pas vraiment la différence en ce qui concerne l’augmentation générationnelle.

Valeur du GPU AMD : 200 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Pour les produits de niveau inférieur autour de 200 $, AMD n’a pas publié autant de déceptions que NVIDIA et a été relativement cohérent en fournissant une amélioration raisonnable des performances à chaque génération. Comparée au RX 570, la Radeon RX 6600, à son prix post-boom de 220 $, est un GPU assez attractif. Cependant, le RX 6500 XT – un match plus proche si l’on ne tient pas compte de l’inflation – s’est avéré décevant en termes de valeur. Et actuellement, il n’existe aucun produit de la série 7000 dans cette gamme de prix, AMD continuant effectivement de vendre le RX 6600.

Ce que devraient coûter les GPU grand public

Générations de GPU des deux marques, 200-300 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Combinons maintenant les générations d’AMD et de NVIDIA afin de pouvoir déterminer où doit se situer le prix. Sur le marché de 200 à 300 dollars, passer d’un RX 580 ou d’une GTX 1060 à un produit de dernière génération n’est pas la pire décision, même si, de toute évidence, la meilleure solution aurait été d’obtenir une Radeon 6600 XT à environ 300 dollars ou moins.

Si vous avez acheté le RX 5600 XT au début de 2020, aucun ajustement de prix important n’est nécessaire pour rendre la dernière génération attrayante. Cependant, comme on le voit ici, le RX 6600 XT a réinitialisé de nombreuses attentes auxquelles la dernière génération ne parvient pas à répondre.

Sur la base de ces données, pour satisfaire le plus large éventail de mises à niveau et fournir une amélioration typique, les RTX 4060 et RX 7600 auraient dû coûter environ 250 $. Le 7600 XT et sa mémoire tampon VRAM plus grande pourraient justifier une prime d’environ 40 $, la fixant à 290 $, bien que cela ait un impact sur le rapport performances par dollar.

Générations de GPU des deux marques, 200-300 $

Graphique : Amélioration dans le temps, avec une tarification « fixe »

À ces prix, toute personne possédant une GTX 1060 ou une RX 580 serait clairement incitée à effectuer une mise à niveau si elle n’avait pas acheté une Radeon 6600 XT. Il satisferait également une nette majorité de propriétaires de GTX 1660 ou 5600 XT et ne décevrait pas ceux qui passent de la 6600 XT. Si les deux avaient coûté environ 230 dollars, le succès aurait été encore plus grand.

Ce que devraient coûter les GPU de milieu de gamme

Générations de GPU des deux marques, 400-500 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Pour les modèles de milieu de gamme d’environ 500 $, comme mentionné précédemment, le RTX 3060 Ti et le RX 6800 post-boom offraient un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui passaient de la GTX 1070 ou de la Vega 56. Cependant, avec l’introduction de l’excellent RX 5700 XT , les attentes ont changé.

Le 3060 Ti constituait encore une bonne amélioration, mais de nos jours, seul le 7800 XT, après avoir pris en compte l’inflation, semble être une mise à niveau raisonnable ; le 4060 Ti 16 Go est insuffisant. Si l’on considère les attentes basées sur la possession d’un RTX 3060 Ti, le 7800 XT en réalité juste assez (uniquement en tenant compte de l’inflation), tandis que le 4060 Ti est bien en deçà de la cible.

Pour présenter une offre exceptionnelle et une mise à niveau incontournable, le RTX 4060 Ti 16 Go aurait dû être au prix de 370 $, ce qui représente une réduction significative par rapport à son prix de détail suggéré de 500 $. Pendant ce temps, la Radeon 7800 XT, plus rapide, aurait pu renforcer son attrait avec une réduction de prix de 40 $ à 460 $.

Générations de GPU des deux marques, 400-500 $

Graphique : Amélioration dans le temps, avec une tarification « fixe »

Ces ajustements auraient fait des options à 400 $ un excellent achat quelle que soit la génération. Pour ceux qui possédaient un produit 5700 XT, 2060, 3060 Ti ou RX 6000, ces nouvelles cartes auraient été confortablement recommandables. Cela aurait également évité toute déception par rapport à la série 30, qui a élevé les attentes après avoir été une sortie exceptionnelle.

Nous pouvons constater une situation similaire avec les 4060 Ti 8 Go et 7700 XT. Ces modèles ne se distinguent que comme des améliorations par rapport au 5700 XT lorsque l’inflation est prise en compte, offrant une amélioration médiocre par rapport à l’ère de la série 30. Le 7700 XT aurait dû coûter un peu moins de 400 dollars, tandis que le 4060 Ti 8 Go, avec sa capacité VRAM limitée, n’aurait pas dû coûter plus de 300 dollars.

Cette recommandation de prix est également basée sur les résultats de notre enquête, dans laquelle seulement 14 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles paieraient plus de 300 $ pour un GPU de 8 Go. A ces prix, tout le monde est content.

Générations de GPU des deux marques, 400-500 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Graphique : Amélioration dans le temps, avec une tarification « fixe »

Ce que devraient coûter les GPU haut de gamme

Générations de GPU des deux marques, 500-600 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

Le milieu de gamme supérieur montre une tendance similaire à celle dont nous venons de parler. Après deux générations d’achats intéressants à ce niveau de prix, notamment avec les 5700 XT et RTX 3070, la dernière génération ne représente pas vraiment une amélioration. Bien qu’ils démarrent dans une meilleure position que le 4060 Ti, par exemple, ces modèles ne répondent pas aux attentes après deux générations solides.

Générations de GPU des deux marques, 500-600 $

Graphique : Amélioration dans le temps, avec une tarification « fixe »

Pour être considéré comme un achat solide, les deux GPU devraient coûter environ 500 $. La Radeon 7900 XT est la carte graphique la plus rapide, mais ces graphiques ne prennent en compte que les performances de rastérisation. À mesure que nous progressons dans la pile de produits, des fonctionnalités telles que le ray tracing et la mise à l’échelle deviennent plus importantes. Par conséquent, nous avons positionné le 4070 à une place plus haut de gamme dans ce graphique, tout en restant à un niveau permettant de satisfaire les propriétaires de modèles plus anciens.

Ce que devraient coûter les GPU d’entrée de gamme

Générations de GPU des deux marques, ~ 200 $

Graphique : Amélioration au fil du temps

En ce qui concerne le marché négligé de 200 $, dans l’état actuel des choses, l’une des rares cartes graphiques généralement bon marché est la Radeon RX 6600, qui continue d’être disponible autour de 190 $. Ce modèle offre une forte mise à niveau par rapport aux GTX 1050 Ti et RX 570, et ce depuis au moins 18 mois. Cependant, étant donné que le 6600 semble être la « génération actuelle » d’AMD dans cette gamme, nous devrions vraiment nous attendre à quelque chose d’un peu mieux à ce stade.

Générations de GPU des deux marques, ~ 200 $

Graphique : Amélioration dans le temps, avec une tarification « fixe »

Pour répondre aux segments inférieurs du marché, réduire le prix du RX 6600 à 170 $ en ferait un achat encore meilleur et offrirait une élévation de type « nouvelle génération ». Pendant ce temps, le RTX 3050 6 Go récemment sorti, qui est beaucoup plus lent que le RX 6600, devrait chuter à environ 110 $ et servir de point d’entrée sur le marché pour les joueurs sur PC. Avec ces prix, il y aurait des options pour tout le monde et davantage de personnes seraient incitées à effectuer une mise à niveau.

Expreview des « Tarifs fixes »

Alors, pour résumer, pour répondre aux désirs d’une grande variété d’acheteurs et rendre la génération actuelle aussi attractive que les meilleures générations des années précédentes, voici à quoi aurait dû ressembler la gamme au lancement, jusqu’au milieu de gamme :

Le RTX 4070 aurait dû faire ses débuts à 500 $, égalé par AMD avec le 7900 XT.

Le 7800 XT aurait dû être vendu au prix de 460 $, ce qui indique qu’il était meilleur prix que la plupart sans être exceptionnel.

Aux alentours de 400 $, nous aurions dû voir le 7700 XT rivaliser avec le RTX 4060 Ti 16 Go, le modèle NVIDIA étant vendu à 370 $.

En dessous, à 300 $, il aurait dû y avoir une bataille entre le RTX 4060 Ti 8 Go et le RX 7600 XT, présentant un choix intéressant entre des performances plus rapides avec moins de VRAM et des performances plus lentes avec plus de VRAM.

À 250 $, la bataille aurait dû se dérouler entre le RTX 4060 et le RX 7600.

Pour compléter le tout, les GPU de dernière génération comme le RX 6600 à 170 $ et le RTX 3050 6 Go à 110 $ auraient dû fournir de solides points d’entrée aux jeux sur PC.

Actuellement, même en tenant compte de l’inflation et des prix généralement plus élevés de tous les biens par rapport à il y a quelques années, la plupart des GPU de la génération actuelle sont effectivement trop chers de 50 à 100 dollars par rapport aux attentes des années précédentes et à ce que veulent les consommateurs en termes d’amélioration des performances par génération. .

Bien sûr, rien de tout cela n’est une nouveauté, et il était déjà clair que cette génération de GPU a été décevante, avec de nombreux produits sous-performants. Cependant, visualiser les données de cette manière a été instructif, et il est intéressant de voir comment les cartes graphiques de la génération actuelle peuvent encore constituer des mises à niveau décentes pour celles des modèles de deux ou trois générations, du moins en surface.

Cependant, cela ne tient pas compte du fait que les attentes sont réinitialisées à chaque nouvelle version. Si une génération offre une offre exceptionnelle, les acheteurs ne se contenteront pas de la stagnation ou de la régression de la suivante. Les passionnés, en particulier, sont bien informés de ces tendances et rejetteront rapidement les offres médiocres.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous souhaitez voir plus d’analyses comme celle-ci. Devons-nous explorer le segment haut de gamme du marché ? Devrions-nous utiliser ces informations pour projeter ce que les séries GeForce RTX 5000 et Radeon RX 8000 doivent offrir en termes de performances par dollar ? Vos commentaires sont les bienvenus.

