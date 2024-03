L’investissement d’un milliard de dollars de LG Display stimule la production d’OLED et laisse présager un avenir radieux pour une technologie abordable

En bref: Malgré tous les progrès réalisés par les téléviseurs, moniteurs et ordinateurs portables OLED au cours des dernières années, ils restent d’un coût prohibitif dans de nombreux cas – en particulier les moniteurs. Cela pourrait cependant commencer à changer grâce à l’investissement d’un milliard de dollars de LG Display dans son activité de fabrication de dalle OLED.

La nouvelle selon laquelle LG Display a annoncé avoir levé 1,2925 billion de won (971 millions de dollars) vient du Korean Times (via What Hi-Fi). La société a confirmé que l’argent sera utilisé pour augmenter le nombre de produits OLED dans tous ses domaines d’activité, « allant des grands, moyens et petits ». Cela signifie que LG Display fabriquera environ 20 % de dalle en plus cette année par rapport à 2023.

Produire des OLED supplémentaires pour tous les appareils qui les utilisent est une bonne nouvelle pour les consommateurs. En plus de fabriquer des écrans pour LG Electronics, LG Display fournit des dalles TV OLED à des sociétés comme Sony, Panasonic, Philips, Hisense et même Samsung. Elle les fournit également aux fabricants d’ordinateurs portables et de moniteurs.

Ce n’est pas seulement LG Display qui investit plus d’argent dans la fabrication d’OLED. Samsung est en train de convertir une usine de dalle LCD existante en une usine OLED pour un coût de 3,1 milliards de dollars, tandis que BOE investit plus de 8,8 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine OLED en Chine.

Comme dans de nombreux secteurs, les ventes d’OLED ont chuté depuis la période de boom de la pandémie, lorsque les personnes achetaient les dernières technologies pour rendre plus supportable leur temps passé à l’intérieur. Cependant, le marché s’est amélioré récemment ; LG Display a enregistré un bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre 2023, mettant fin à sept trimestres successifs de pertes d’exploitation. Le Korean Times note que cet objectif a été atteint en rationalisant sa structure commerciale et en augmentant la proportion de produits OLED dans son activité globale d’affichage.

Si les prix des téléviseurs OLED ont tendance à baisser ces derniers temps, les moniteurs dotés de cette technologie restent haut de gamme. Nous avons récemment examiné le Dell Alienware AW3225QF 32″, un QD-OLED incurvé 4K 240 Hz qui coûte 1 200 $ – un prix compétitif par rapport aux alternatives similaires.

L’augmentation de la production de dalle OLED par LG et d’autres devrait être ressentie par les consommateurs plus tard cette année. En attendant, consultez notre fonctionnalité Meilleurs moniteurs de jeu, qui comprend plusieurs excellents modèles OLED.

