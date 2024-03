Photos WhatsApp dupliquées dans la galerie avec iOS 17.4. Voir comment résoudre le problème

La semaine s’est réveillée avec un nouveau « bug » dans WhatsApp, fonctionnant sur iOS 17.4. Selon certains utilisateurs, les photos qui vous sont envoyées via WhatsApp sont enregistrées en double dans la galerie. Tout fichier photo que vous recevez dans un chat apparaîtra deux fois. Mais cela a une solution !

Ce bug n’affecte pas tous les utilisateurs de WhatsApp sur iOS car beaucoup ne téléchargent pas de photos sur la galerie iOS. L’erreur se produit lorsque l’utilisateur définit que toutes les images des conversations sont automatiquement enregistrées dans l’application iOS Photos.

Cela dit, il est important de noter que ce comportement n’arrive qu’à ceux qui ont déjà mis à jour leur iPhone vers iOS 17.4. De plus, comme Apple prépare déjà iOS 17.4.1 et que Meta met également à jour sa version de WhatsApp pour le système d’exploitation d’Apple, le bug pourrait disparaître cette semaine.

Mais comment résoudre le problème pour ceux qui en sont atteints ?

Eh bien, la solution temporaire à ce problème est l’option WhatsApp que vous ne connaissez peut-être pas et qui peut vous aider à économiser beaucoup d’espace sur votre stockage interne.

Ouvrez l’application WhatsApp ;

Aller aux paramètres;

Cliquez sur Conversations ;

Désactivez Enregistrer dans la pellicule.

Cette raclette pour appareil photo n’est rien d’autre que de stocker les images que vous avez dans l’application Photos. Une fois cela fait, les images de vos conversations ne sont pas stockées dans ce rouleau, mais restent dans les conversations elles-mêmes (qui peuvent être sauvegardées dans iCloud).

Par conséquent, en raison d’un bug dans iOS 17.4, ceux-ci sont enregistrés en double, comme l’ont signalé certains de nos lecteurs.

Une autre solution consiste à éliminer les fichiers en double de l’application Photos elle-même.

Ouvrez l’application Photos ;

Allez dans Albums ;

Recherchez maintenant l’option Doublons.

Selon certaines informations, l’erreur ne concerne pas uniquement la dernière génération d’iPhone. On y trouve des témoignages depuis l’iPhone 11 jusqu’aux plus récents. La cause, nous ne savons pas de qui il s’agit, pourrait être iOS lui-même, tout comme l’application WhatsApp qui doit encore être réglée.