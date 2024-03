Utilisateurs de Pixel ! Essayez ces 13 fonctionnalités sur votre téléphone Pixel

Les téléphones Google Pixel sont dotés de nombreuses fonctionnalités et paramètres exclusifs que vous ne trouverez pas sur d’autres téléphones Android. Si vous venez d’acheter récemment un smartphone Pixel ou si vous l’utilisez rarement, vous n’êtes peut-être pas familier avec certaines des meilleures fonctionnalités de Pixel. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre téléphone Pixel, nous avons dressé une liste de quelques astuces pour les téléphones Pixel que vous devriez essayer pour une meilleure expérience.

Alors que les téléphones Pixel sont reconnus pour leurs appareils photo et leurs designs, le logiciel des téléphones Google les distingue des autres téléphones Android disponibles sur le marché. Google publie généralement des mises à jour pour ses téléphones tous les quelques mois, ce qui signifie que de nouvelles fonctionnalités arrivent régulièrement sur les téléphones Pixel. Mais les mises à jour ne feront qu’ajouter de nouvelles fonctionnalités et ces astuces seront toujours là.

Les meilleures astuces pour les téléphones Pixel pour améliorer l’expérience

Même si les derniers téléphones Google, tels que le Pixel 8 et le 8 Pro, sont dotés de certaines fonctionnalités remarquables, comme des outils alimentés par l’IA et d’autres, si vous avez un ancien téléphone Pixel, vous devrez attendre quelques mois pour pouvoir profiter des prochaines fonctionnalités. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons des astuces pour tous les téléphones Pixel.

Que vous soyez intéressé par les dernières fonctionnalités ou que vous veniez de découvrir ce guide pour voir si vous manquez l’une des fonctionnalités, ce guide vous guidera à travers les meilleures fonctionnalités de Pixel que vous devriez essayer.

Utilisez le capteur Flip pour les selfies

En plus de toucher le bouton Flip sur la mise en page de l’appareil photo pour basculer en mode selfie, vous pouvez également utiliser un geste pour basculer rapidement l’appareil photo vers l’avant depuis le mode appareil photo arrière et vice versa. Cette fonctionnalité est disponible sur tous les téléphones Pixel. Voici comment l’activer :

Étape 1 : Accédez aux Paramètres.

Étape 2 : Trouvez et appuyez sur Système.

Étape 3 : Choisissez Gestes > Basculer l’appareil photo pour les selfies.

Étape 4 : Enfin, activez le bouton bascule pour cette option.

Une fois activé, faites simplement une double torsion horizontale de votre téléphone Pixel lorsque vous êtes dans l’application appareil photo pour basculer en mode appareil photo.

Fonction « Now Playing »

Une fonction intéressante pour les amateurs de musique est « Now Playing », qui, une fois activée, écoute en permanence la musique autour de vous et affiche le titre et l’artiste des chansons sur votre écran de verrouillage. De plus, la fonction est disponible pour tous les téléphones Pixel. Attention ! La fonction consomme plus de batterie.

Pour l’activer, accédez à Paramètres > Affichage > Écran de verrouillage > Now Playing > Activez le bouton bascule pour Identifier les chansons jouées à proximité.

Légendes en direct

Les Légendes en direct sont une autre fonctionnalité phare de Pixel disponible sur tous les modèles, qui ajoute automatiquement des légendes au discours sur votre appareil. Vous pouvez l’utiliser pour les médias tels que les vidéos, les podcasts, les appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages audio, et bien d’autres encore.

Vous pouvez l’activer simplement en cliquant sur les boutons de volume et en appuyant sur l’icône.

Cercle pour la recherche

Après ses débuts sur la série Samsung Galaxy S24, la fonction Cercle pour la recherche est arrivée sur la série Pixel 8 et est désormais prise en charge par la série Google Pixel 7 avec la mise à jour de la fonctionnalité de mars 2024. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent dessiner un cercle autour d’un objet à l’écran pour le rechercher.

Pour utiliser cette fonctionnalité sur les téléphones Pixel compatibles, appuyez longuement sur le bouton d’accueil ou sur la barre de navigation en bas, puis dessinez le cercle. Dès que vous dessinez un cercle ou un gribouillis, les résultats devraient apparaître instantanément à l’écran sans fermer l’application.

Meilleure prise

C’est aussi une fonctionnalité intéressante sur certains téléphones Pixel. La série Google Pixel 8 possède une fonctionnalité appelée Meilleure prise, qui, comme son nom l’indique, prend la meilleure photo de groupe que vous avez prise.

Une fois que vous l’avez utilisée, le dispositif identifiera automatiquement les photos similaires et les visages disponibles pour les échanger. Vous pouvez choisir parmi les nombreuses expressions d’une personne dans les photos de groupe détectées.

Éditeur magique

L’Éditeur magique est une fonctionnalité expérimentale qui utilise l’IA pour redimensionner ou déplacer des objets individuels dans une photo. Vous pouvez facilement l’utiliser en suivant ces étapes simples :

Étape 1 : Ouvrez l’application Google Photos sur un téléphone Pixel compatible.

Étape 2 : Accédez à la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur le bouton Modifier. Assurez-vous qu’elle est téléchargée sur votre compte Google.

Étape 3 : Appuyez sur l’icône de la photo avec une étoile dans le coin gauche pour ouvrir l’Éditeur magique.

Étape 4 : Désormais, cliquez sur n’importe quel objet dans une photo pour le sélectionner.

Étape 5 : Redimensionnez-le en pincant pour zoomer, déplacez-le vers une autre zone de la photo, ou supprimez-le simplement.

Fonds d’écran cinématiques

Les Google Pixel 6 ou les pixels plus récents sont dotés d’une fonctionnalité de fonds d’écran cinématiques, qui permet aux utilisateurs de prendre n’importe quelle image qu’ils possèdent déjà et de la transformer en une image 3D. Cela fonctionne mieux si la photo met en avant une ou deux personnes.

Pour l’utiliser, accédez à la page Fonds d’écran et styles. Choisissez une image dans la galerie, appuyez sur l’icône des trois étoiles en haut à droite, puis activez le bouton bascule pour Créer un fond d’écran cinématique.

Résumer un site Web

Avec cette fonctionnalité, votre téléphone Pixel génère un résumé d’une page Web, afin que vous puissiez comprendre rapidement le contenu qu’elle contient à l’aide de points clés sans perdre de temps. Et il peut même lire à voix haute et traduire les pages Web pour vous, ainsi vous pouvez les écouter en déplacement.

Pour utiliser la fonctionnalité, lancez l’Assistant Google lorsque vous êtes sur une page Web, cliquez sur Résumer, ou dites simplement Résumer cela. Ensuite, vous verrez un bref aperçu du contenu.

Fonds d’écran IA

Google a introduit le concept de fonds d’écran IA lors de la conférence Google I/O 2023. Sur les téléphones Pixel, il vous suffit de choisir un style artistique pour le thème et une suggestion, et l’appareil utilisera ensuite les modèles de diffusion texte-image de Google pour créer plusieurs images uniques qui correspondent à votre sélection.

Pour créer des fonds d’écran IA génératifs sur votre téléphone Pixel, consultez notre guide dédié à tout ce que vous devez savoir sur la fonctionnalité et sa disponibilité.

Styles d’écran de verrouillage

Avec Android 14, les propriétaires de Pixel peuvent personnaliser l’écran de verrouillage. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différents styles d’horloge et également attribuer un raccourci pour les deux mains droite et gauche parmi les options disponibles, en fonction de leurs préférences. De plus, vous pouvez également effectuer de nombreuses personnalisations spécifiques à l’écran de verrouillage sur votre téléphone Pixel. Consultez simplement notre guide pour améliorer votre écran de verrouillage Pixel sous Android 14.

Suppression audio IA

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez supprimer facilement l’audio indésirable, comme les fondus et les bruits de fond, d’une vidéo en un clic, directement depuis votre téléphone Pixel. Pour utiliser cette fonctionnalité, rendez-vous simplement sur un fichier multimédia et appuyez sur Modifier. Depuis le menu du bas, appuyez sur Audio, puis choisissez Supprimer l’audio et effectuez des ajustements manuels ou automatiques selon votre convenance.

Mode d’économie d’énergie extrême

Les téléphones Pixel disposent d’une fonctionnalité appelée Mode d’économie d’énergie extrême, qui vient s’ajouter à l’efficacité énergétique du Mode d’économie d’énergie standard.

Contrairement à ce dernier, le Mode d’économie d’énergie extrême désactive la plupart de vos applications et interrompt complètement les notifications provenant d’elles, en plus de ce que fait le Mode d’économie d’énergie standard. Pour l’activer, rendez-vous simplement sur la page du Mode d’économie d’énergie, puis sélectionnez-le.

Mesurer la température

Si vous possédez le Pixel 8 Pro phare, qui est doté d’un capteur de température permettant de mesurer la température de surface des objets et même de la peau, vous pouvez le faire avec votre téléphone Pixel.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Google Pixel 8 Pro est doté d’un capteur de température situé à côté de l’appareil photo à l’arrière du téléphone. Il suffit d’ouvrir l’application Thermomètre Pixel, de taper sur la température de l’objet, de sélectionner le matériau de l’objet que vous souhaitez mesurer, puis de cliquer sur Terminé. Désormais, positionnez votre téléphone Pixel à moins de 5 cm de l’objet et mesurez.

Voilà, ce sont les meilleures fonctionnalités que vous devriez essayer si vous avez un téléphone Google Pixel. Si l’une des fonctionnalités répertoriées ci-dessus n’est pas disponible pour votre appareil, cela signifie que votre appareil n’est pas compatible. Vous pouvez attendre un certain temps, car Google rendra peut-être votre appareil compatible avec la prochaine mise à jour de fonctionnalité. Si vous avez des questions concernant l’article, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.