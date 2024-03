Un exemple d’ingénierie SSD Microsoft Z1000 met en évidence la collaboration d’entreprise avec CNEX Labs

En un mot: Un mystérieux lecteur de stockage Microsoft a fait surface sur X et pourrait être utilisé dans les centres de données et les serveurs. Le SSD Z1000 en question utilise un contrôleur CNEX Labs couplé à quatre modules flash Toshiba Bit-Cost Scalable Generation 4 de 256 Go à 96 couches 3D eTLC NAND pour une capacité totale de 960 Go. Il existe également un gigaoctet de DDR4 fabriqué par Micron utilisé comme cache.

En supposant que le lecteur utilise PCIe 4.0, il pourrait être assez rapide. Là encore, si elle est destinée aux centres de données et aux serveurs, la vitesse pure n’est probablement pas une priorité absolue.

Chose intéressante, une étiquette apposée sur le lecteur l’identifie comme un produit technique avec une date du 18/05/2020. S’il s’agit bien de la date de fabrication du disque, cela signifie que l’exemplaire a actuellement près de quatre ans. Cela exclut probablement la possibilité qu’il s’agisse d’un disque PCIe 5.0, car cette technologie en était à ses tout premiers états à la mi-2020.

SSD : Microsoft Z1000 960 Go M.2 22110 NVMe 1.2

Tom’s Hardware a également souligné les points de montage BGA supplémentaires dans certaines des photos divulguées, où une puce supplémentaire pourrait être ajoutée. Il existe également plusieurs points de soudure inutilisés des deux côtés du SSD, ce qui suggère que des modèles de plus grande capacité sont effectivement possibles et existent probablement, peut-être dans des déclinaisons de 2 To ou 4 To.

La publication souligne plusieurs indices suggérant qu’il pourrait s’agir d’un élément de centre de données. Pour commencer, vous disposez du contrôleur CNEX Labs lui-même. Cette société privée a été fondée en 2013 et était auparavant liée aux lecteurs 3D XPoint et Optane. Tom’s note également que le lecteur est un modèle 22100, ce qui signifie qu’il mesure 100 mm de longueur. C’est un peu plus long que les disques que l’on trouve couramment dans les PC ordinaires comme les 2280 qui mesurent 80 mm de long.

La principale raison pour laquelle nous n’avons pas beaucoup entendu parler de ce lecteur jusqu’à présent est probablement due au simple fait qu’il ne s’agit pas d’une version vendue au détail. Il peut résider exclusivement sur les serveurs Microsoft, d’où la raison de ne pas en faire la publicité.



