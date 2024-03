Apple domine au Japon : la moitié des smartphones vendus étaient des iPhone

La nette domination d’Apple aux États-Unis ne se reflète pas de manière aussi linéaire sur d’autres marchés, avec des fluctuations. Au Japon cependant, en 2023, plus de la moitié de tous les smartphones vendus étaient des iPhone.

Selon le Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de l’International Data Corporation (IDC), l’iPhone a été le smartphone le plus vendu au Japon au cours du quatrième trimestre 2023. Au cours de cette période, 8,3 millions d’unités ont été vendues. Il s’agit du meilleur trimestre de l’année pour Apple, même si les ventes ont chuté de 3,5 % par rapport à la même période de l’année dernière.

La personne en grande partie responsable de ces résultats est l’iPhone 15. Le modèle le plus récent d’Apple a aidé la marque à dépasser Samsung, en termes de ventes, en 2023, et a contribué aux plus de 8 millions d’unités vendues.

En réalité, l’iPhone est en tête des ventes de smartphones au Japon ces dernières années, réussissant à maintenir son pourcentage entre 49 % et 51 % de tous les smartphones, plus récemment. Selon IDC, en 2023, ce pourcentage était de 51,9 %.

Dans un contexte de concurrence croissante sur le marché des smartphones, les fournisseurs locaux au Japon ont progressivement du mal à rivaliser avec les fournisseurs mondiaux en termes de développement de produits et de compétitivité, notamment les smartphones pliables et IA. [Inteligência Artificial]. En 2024, outre Google, qui connaît une croissance rapide, d’autres fournisseurs mondiaux, comme Lenovo, qui a racheté FCNT, et Xiaomi, renforceront leur présence sur le marché japonais. Parallèlement, les fournisseurs locaux seront contraints de réévaluer leur position sur le marché national.

A expliqué Masafumi Inbe, analyste de marché chez IDC Japon.

Il semble donc que les États-Unis ne soient pas le seul podium où siège Apple, le Japon étant l’un des pays non anglophones où le plus d’iPhones sont vendus.

Malgré la nette importance d’Apple, c’est Google qui a enregistré la plus forte croissance et semble parvenir à renforcer sa présence.