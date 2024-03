Les processeurs Intel Lunar Lake pourraient offrir des performances multithread 50 % plus rapides que Meteor Lake, même sans hyperthreading

Machine à rumeurs: Selon une nouvelle rumeur, les prochains processeurs Lunar Lake d’Intel pourraient offrir un énorme gain de performances multithread par rapport à Meteor Lake. Chipzilla devrait lancer Lunar Lake plus tard cette année en tant que troisième gamme sous sa marque Core Ultra, avec les puces de la série U destinées aux ordinateurs portables et convertibles ultra-portables.

Le dernier rapport vient d’un pronostiqueur extraordinaire @SquashBionic, qui affirme que les puces Lunar Lake série U 17 W offriront une amélioration de 50 % des performances multithread par rapport aux processeurs Meteor Lake 15 W de la génération actuelle. Selon les rumeurs, les puces de nouvelle génération offriraient des performances par watt plus élevées et des performances AI NPU plus rapides, et le dernier rapport suggère maintenant que ces affirmations étaient assez exactes.

MTL-U (15w) -> LNL (17w)

Augmentation des performances MT de près de 1,5 fois (CB23, GB 5.4.5) – Bionic_Squash (@SquashBionic) 10 mars 2024

Dans un autre tweet, l’informateur a écrit que le TDP de 17 W était la caractéristique PL1 d’origine pour les configurations à ventilateur unique, mais Intel a décidé d’étendre le cTDP à 30 W en raison de la demande générale des OEM. Il n’y a pas de mot sur les SKU spécifiques, nous ne savons donc pas combien d’entre eux seront toujours expédiés avec le TDP d’origine de 17 W et combien bénéficieront de la caractéristique améliorée de 30 W pour des performances améliorées. Cependant, si les SKU de 17 W peuvent offrir des performances 50 % supérieures à celles de Meteor Lake, personne ne sait à quel point les puces de 30 W seront plus rapides.

17w était le PL1 d’origine pour une configuration à un seul ventilateur. Ils ont récemment étendu le cTDP à 30 W en raison de la demande populaire des constructeurs OEM. – Bionic_Squash (@SquashBionic) 10 mars 2024

Selon des rumeurs antérieures, les processeurs Lunar Lake comprendront des cœurs de performance Lion Cove, des cœurs efficaces Skymont et un moteur de traitement neuronal (NPU) rapide qui offrirait trois fois les performances du NPU trouvé dans les puces Meteor Lake. Les processeurs de nouvelle génération devraient également bénéficier d’un tout nouvel iGPU basé sur l’architecture Battlemage Xe2-LPG.

Malgré toutes ses caractéristiques améliorées, Lunar Lake abandonnerait le support hyper-threading sur ses cœurs P, ce qui pourrait théoriquement affecter leurs performances multithread. Si les rumeurs tiennent bon, les processeurs Lunar Lake de 17 W seront expédiés avec jusqu’à 4 P-Cores et 4 E-Cores, totalisant jusqu’à 8 cœurs et 8 threads, tandis que les puces Meteor Lake de 15 W citées dans l’article proposent 2 P-cores. , 8 E-Cores et 2 cœurs LP-E pour un total de 12 cœurs et 14 threads.



