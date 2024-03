Astuce : Découvrez le moyen le plus simple et le plus rapide de partager des réseaux Wi-Fi sur Android

L’accès à Internet est un besoin quotidien et Android sait comment répondre à cette exigence de manière unique. Plus que les applications et les paramètres, ce système de Google permet à certaines fonctionnalités d’être simples à utiliser. Aujourd’hui, nous vous montrons le moyen le plus simple de partager des réseaux Wi-Fi sur Android.

Outils Google pour aider les utilisateurs

Le Wi-Fi est depuis longtemps le moyen privilégié pour accéder à Internet. La simplicité d’utilisation et l’indépendance de toute structure physique garantissent la mobilité et la facilité de connexion à Internet et à tout ce qu’il offre à tous les utilisateurs, que ce soit sur des appareils mobiles ou sur un ordinateur.

Google a décidé de travailler sur cet aspect et de donner aux utilisateurs d’Android un outil simple pour partager les paramètres de ces réseaux Wi-Fi. Ainsi, n’importe qui peut utiliser cette manière simple et rapide pour se connecter aux réseaux sans fil.

Le moyen le plus simple de partager un réseau Wi-Fi

Pour ce faire, les utilisateurs d’Android doivent accéder aux paramètres et rechercher l’option Réseau et Internet, qui se trouve en haut de la liste d’accès. Ensuite, et toujours dans cette nouvelle zone, vous devez choisir l’option Internet, qui indiquera immédiatement à quel réseau le smartphone est connecté.

Dans la zone suivante qui s’affiche, les utilisateurs verront tous les réseaux Wi-Fi accessibles, qu’ils soient configurés ou non. Pour partager l’un de ces réseaux, l’utilisateur devra cliquer sur la roue dentée figurant après son nom.

Ils peuvent établir rapidement la connexion sur un smartphone

Lorsque vous faites cela, vous serez redirigé vers la description du lien et, en haut, vous aurez accès à l’option . Cela affichera un code QR qui pourra être lu par n’importe quel autre appareil et configurera ainsi le réseau Wi-Fi que vous souhaitez partager. Il y a également un affichage du nom du réseau et du mot de passe utilisé pour se connecter.

Comme c’est facile à voir, c’est une manière rapide et extrêmement simple de partager la connexion à n’importe quel réseau Wi-Fi. Cela aide les utilisateurs à aider leurs contacts et à leur donner l’accès Internet dont ils ont besoin et qu’ils veulent.