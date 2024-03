Avatar: Le Dernier Maître de l’Air aura un nouveau jeu sur mobile et pourrait arriver très bientôt

Il s’agit d’un jeu de stratégie appelé Avatar Legends: Realms Collide, qui a déjà son pré-enregistrement disponible sur Google Play Store

Avatar Legends: Realms Collide sera bientôt disponible sur mobile

Il ne fait aucun doute que la saga Avatar: The Last Airbender est en plein essor grâce à son adaptation réussie en live-action sur Netflix, mais nous devons souligner que ce n’est pas la fin de la franchise, car elle prévoit également d’arriver sur le marché des jeux mobiles. Eh oui, Tilting Point a récemment annoncé la sortie d’un nouveau titre de stratégie pour smartphones basé sur la célèbre saga.

Pour être précis, le jeu s’appelle Avatar Legends: Realms Collide et selon sa page Facebook dans l’un de ses récents messages, il pourrait arriver sur mobiles le 21 mars prochain de cette année, bien que cela ne soit pas encore officiel. Autrement dit, dans quelques jours seulement, nous pourrions profiter de cette nouvelle proposition sur mobiles, du moins sur Android, car pour l’instant, il semble que ce soit la seule plateforme sur laquelle il a été annoncé. En réalité, vous pouvez déjà accéder à sa page sur le Google Play Store et vous préenregistrer.

Avatar Legends: Realms Collide sortirait ce mois-ci sur mobiles

En ce qui concerne ce Avatar Legends: Realms Collide, il convient également de mentionner que tout indique que celui-ci sera gratuit et comportera des achats intégrés dans le jeu, comme de nombreuses autres propositions pour mobiles. Cette proposition, comme nous l’avons dit, comprendra des personnages de La Légende de Aang et de La Légende de Korra, et nous devrons choisir un élément parmi l’eau, la terre, le feu ou l’air pour construire notre ville, avec laquelle nous nous défendrons contre une secte malveillante.

Avec cette prémisse, nous devrons recruter et entraîner nos troupes, qui formeront une armée avec laquelle nous pourrons également « former des alliances avec d’autres leaders puissants pour rétablir l’harmonie et l’équilibre dans le monde« . De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, ce jeu comptera plusieurs héros et méchants de la saga, et nous pourrions même avoir la possibilité de débloquer d’autres Avatars antérieurs à ceux présentés dans le jeu.

Alors que nous avons mentionné précédemment que ce Avatar Legends: Realms Collide pourrait sortir sur mobiles le 21 mars prochain, du moins c’est ce que semble indiquer la publication sur la page officielle Facebook, car elle annonce un « grand dévoilement » ce jour-là. Il faut avouer que cela pourrait être sa sortie ou bien un premier aperçu de ce jeu, ou peut-être l’annonce d’une future date de sortie. Quoi qu’il en soit, nous resterons attentifs pour voir ce qu’ils annoncent.

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez déjà préenregistrer Avatar Legends: Realms Collide sur Google Play Store. Pour l’instant, Android semble être le seul système sur lequel ce titre sera disponible, car pour l’instant, il n’y a pas de page officielle sur l’App Store d’iOS, bien que nous ne excluions pas la possibilité qu’elle soit disponible dans les prochains jours.