Une nouvelle source révèle à quoi ressemblera l’iPhone 16 Pro et ses dimensions

Les rumeurs sur l’iPhone 16 circulent depuis plusieurs mois et, même si la présentation est encore loin, on découvre petit à petit de plus en plus de détails sur ses fonctionnalités. Récemment, des fichiers ont été publiés révélant non seulement les dimensions mais aussi l’apparence de ce nouvel appareil.

Les images en question ont été révélées par 91Mobiles, qui publie normalement des informations très fiables sur les smartphones sur le point d’arriver sur le marché. Les images montrent le design apparent de l’iPhone 16 Pro, qui devrait présenter quelques légères variations par rapport à son prédécesseur.

Apple devrait conserver le design familier, avec des cadres en titane sur les modèles haut de gamme – Pro et Pro Max – et aucune modification de la forme des caméras arrière.

À cela s’ajoute un bouton d’action légèrement plus grand que celui inclus dans les versions 2023, ainsi qu’un nouveau bouton de capture. Plus tôt cette année, il a été révélé qu’il s’agirait d’une clé physique, même si elle inclurait toujours des fonctions tactiles. Par exemple, vous pouvez zoomer et dézoomer en faisant glisser votre doigt dessus.

L’iPhone 16 Pro pourrait augmenter en taille

Cependant, la partie la plus pertinente de la fuite d’informations de la source concerne les prétendues nouvelles dimensions de l’iPhone 16 Pro. Le téléphone portable mesurerait 149,6 millimètres de haut et 71,4 millimètres de large ; tandis que son épaisseur serait de 8,4 millimètres. Si cela se confirme, ce ne serait pas un mince changement par rapport à l’iPhone 15 Pro, qui mesure 146,6 x 70,6 x 8,3 millimètres.

Étrange… Source indique que les mesures du nouvel iPhone 16 Pro concernent un appareil qui conserverait l’écran familier de 6,1 pouces. Cependant, cela pourrait signifier une augmentation des marges, alors qu’Apple s’efforce de les réduire.

Malgré cela, on dit que les nouvelles dimensions pourraient être plus proches de celles d’un appareil doté d’un écran de 6,3 pouces. Des rumeurs d’augmentation de 0,2 pouce de la taille de l’écran de l’iPhone 16 existaient déjà avant le lancement de l’iPhone 15, il faudra donc prêter attention à ce problème.

Il reste encore plusieurs mois avant que l’iPhone 16 voie le jour. La nouvelle génération de smartphones d’Apple devrait être officiellement lancée en septembre, comme d’habitude.