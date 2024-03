Le nouveau bios MSI pourrait entraîner des températures plus basses pour plusieurs processeurs et cartes mères Intel

Remise en contexte: Garder votre processeur au frais joue un rôle important dans l’exploitation de la puissance de calcul du processeur. Il s’avère que de nombreux propriétaires de processeurs Intel Core de 14e génération choisissent de réduire la tension du processeur pour tenter de réduire les températures. Cependant, dans ce processus, les performances des processeurs non-K diminuent considérablement en raison du CEP. Cette semaine, MSI a publié de nouvelles options du BIOS qui permettent à davantage d’utilisateurs Core de 12e, 13e et 14e génération de réduire les températures maximales sans compromettre les performances.

Les mises à jour du BIOS offrent la possibilité de désactiver la fonction CEP (Current Excursion Protection) sur les processeurs Intel et les cartes mères MSI auparavant non pris en charge, permettant aux utilisateurs pris en charge de désactiver le CEP sur certaines plates-formes Z790, B760 et H610. Selon MSI, une prise en charge supplémentaire du firmware est attendue pour d’autres cartes MSI des séries B760 et 600 d’ici la fin de ce mois.

Lorsqu’il est activé, le CEP empêche l’instabilité du système causée par une tension insuffisante du processeur en cas de charge. Cependant, la fonction du paramètre peut parfois entraîner des pertes de performances importantes pour des raisons de stabilité du système.

Auparavant disponible uniquement pour les processeurs Core K sur les cartes mères de la série Z, la mise à jour offre une amélioration significative des fonctionnalités pour les cartes mères MSI supplémentaires et les utilisateurs de processeurs Intel non-K de 14e génération. En désactivant le CEP, les utilisateurs de 14e génération peuvent désormais maintenir des niveaux de performances plus élevés tout en réduisant les températures grâce à une tension CPU réduite. Le compromis, cependant, est que la désactivation de la fonction pourrait introduire de nouveaux scénarios entraînant une instabilité du système jamais rencontrée auparavant.

Le nouveau changement de firmware est particulièrement bénéfique pour les processeurs Raptor Lake Refresh tels que (mais sans s’y limiter) les processeurs non-K 14900, 14700 et 14600. Ces modèles n’avaient auparavant aucune capacité à désactiver le CEP ; par conséquent, les utilisateurs qui sous-tensionneraient simplement les processeurs pour contrôler la fourniture d’énergie et la génération de chaleur connaîtraient des performances gravement dégradées en raison de la limitation imposée par le CEP.

La désactivation de la protection peut permettre aux utilisateurs de conserver les niveaux de performances du processeur et de générer moins de chaleur sans induire de limitation des performances.

Une fois installé, le nouveau firmware permettra à la plupart des utilisateurs de 14e génération de désactiver le CEP sur les cartes mères MSI prises en charge. Cependant, la prise en charge des processeurs de 12e et 13e génération reste inchangée.

Bien que les processeurs des 12e et 13e séries K puissent désactiver le CEP sur les cartes mères prises en charge, leurs homologues non-K ne seront pas affectés.

Il est important de noter que le nouveau firmware de MSI est une version bêta. Ceux qui ne sont pas prêts à prendre le risque feraient mieux de s’en tenir à leur BIOS existant jusqu’à ce qu’une version stable soit publiée. Une liste complète de toutes les cartes mères MSI prises en charge et des fichiers BIOS bêta est disponible dans le communiqué de presse de MSI.

