Pourquoi les MacBook n’ont-ils pas Face ID ?

Apple a remplacé Touch ID sur les iPhones par Face ID en 2017, mais les MacBook n’ont jamais reçu cette fonctionnalité, ce qui est surprenant étant donné que son encoche est encore plus grande que celle de l’iPhone. Alors pourquoi Apple n’a-t-il pas utilisé cet espace pour inclure Face ID ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela.

La première raison est que, même s’il peut sembler que l’encoche du MacBook dispose de beaucoup d’espace, ce n’est pas vrai. Bien que sa largeur et sa hauteur soient assez grandes, sa profondeur ne l’est pas. Avec seulement trois millimètres d’épaisseur, le couvercle d’un MacBook fait moins de la moitié de la profondeur d’un iPhone, qui mesure environ 7,8 millimètres.

Cette épaisseur est cruciale car elle peut accueillir des composants tels que des objectifs de caméra de meilleure qualité, des caméras infrarouges et un projecteur de points, tous nécessaires pour activer Face ID. Ces composants ne rentrent tout simplement pas dans un couvercle de trois millimètres.

Pourquoi votre MacBook prend des photos si floues

Apple ne peut pas installer un grand objectif d’appareil photo capable de capturer des images de haute qualité comme l’iPhone. Par conséquent, l’entreprise a deux options : rendre le couvercle du MacBook deux fois plus épais pour accueillir tous les composants nécessaires à Face ID, ou simplement laisser la fonctionnalité de côté, en recourant à Touch ID, qui est non seulement plus pas cher à inclure, mais aussi plus utile. .

Apple lui-même a avancé cet argument en 2021. On leur a demandé pourquoi les MacBook n’avaient pas Face ID, et au lieu de mentionner les limitations techniques, Tom Boger, vice-président du marketing d’Apple pour les produits Mac et iPad, a déclaré que Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable car vos mains sont déjà sur le clavier.

Et même si cela semble raisonnable, cela n’a en réalité aucun sens. Une analyse Face ID peut être confirmée en appuyant sur une touche, tout comme avec Face ID dans Apple Pay sur iPhone. Face ID lit automatiquement votre visage, mais vous devez appuyer deux fois sur le bouton latéral pour confirmer.

Faire cela sur un MacBook serait aussi simple que Touch ID, sinon plus simple, car la reconnaissance serait plus rapide et n’importe quel doigt pourrait être utilisé pour confirmer, pas seulement celui avec une empreinte digitale enregistrée.

Ainsi, même si Apple ne veut peut-être pas admettre qu’il dispose d’un moyen d’inclure Face ID sur les MacBook, seul le temps nous dira s’il est capable de rendre les composants suffisamment fins pour tenir dans un couvercle de trois millimètres sans aucun compromis.