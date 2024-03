C’est le robot humanoïde le plus petit du monde: il a la taille d’un stylo

Record Guinness du plus petit robot humanoïde de l’histoire

Un groupe d’étudiants a réalisé ce robot intéressant | Image : World Guinness Records

Il existe des robots de toutes sortes. Nous assistons actuellement à une révolution industrielle, mais cette fois-ci axée sur l’IA et la robotique. Il existe déjà des robots autonomes qui fonctionnent sans aucun problème dans les usines et les entreprises. Cependant, la robotique est un domaine assez accessible aux jeunes, ils peuvent créer des robots sans trop de difficultés. Maintenant, un groupe de jeunes âgés de six à dix-sept ans a créé un robot récompensé comme étant le plus petit humanoïde au monde, voyons donc quelles sont ses fonctionnalités.

Le plus petit robot du monde

Un groupe d’étudiants de la Diocesan Boys’ School à Hong Kong a créé ce qui est considéré comme le plus petit robot humanoïde du monde, mesurant seulement 141 millimètres, soit à peu près la même taille qu’un stylo que nous utilisons au quotidien. Cela a été certifié par le Guinness World Record. Sous le nom de DBS Robotics, Isaac, Aaron, Justin et Ngo-Hei, quatre jeunes de différents niveaux d’éducation (de la première année, soit à 6 ans, jusqu’à la douzième année, à 17 ans) de l’île appartenant à la Chine.

Ce petit robot se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par sa fonctionnalité, car il est capable de danser, de jouer au football et de simuler des mouvements de kung-fu, ce qui le rend très amusant et fonctionnel. En réalité, c’est dans sa petite taille que réside son succès, car les possibilités qu’il offre sont énormes, notamment en termes d’accessibilité et d’éducation. Ce n’est pas un robot très avancé comme Figure-01 qui apprend en observant les autres, mais il possède quelques fonctionnalités intéressantes pour s’initier à la robotique.

New record: Smallest humanoid robot – 41 mm (5.55 in) by the DBS Robotics team 🤖 pic.twitter.com/9CLp2AnMSU — Guinness World Records (@GWR) 5 février 2024

Il est très probable que ce robot soit commercialisé à l’avenir, étant donné son faible coût de production, il pourrait connaître un succès intéressant. Il a été conçu pour être programmable et rechargeable, le but étant que ce robot serve de plateforme éducative, tout comme les cartes Arduino et autres petits robots ont permis d’initier les jeunes au monde de la programmation et de la robotique par le passé.

De plus, ce projet a une dimension sociale, car il vise à être accessible aux personnes ayant des ressources limitées, en favorisant l’intérêt et l’apprentissage de la robotique chez ceux qui, dans d’autres circonstances, pourraient ne pas avoir accès à ces ressources.

Ainsi, cette approche ouvre les portes de l’éducation technologique à ceux qui pourraient rencontrer des obstacles autrement. La robotique est depuis des années un moyen de briser ces barrières dans le monde entier. Bien que les composants des robots les plus avancés soient souvent coûteux, de nombreux cours de robotique et de programmation sont disponibles pour les enfants de ces petits êtres qui deviendront bientôt des éléments clés de notre société. En réalité, même le MIT propose ce type de cours.

La robotique a fait d’énormes progrès ces dernières années. Celui-ci est le plus petit robot qui existe, mais il existe également d’autres robots qui vous aident à effectuer les tâches ménagères.

En résumé, voici les points suivants :