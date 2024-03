Epic Games bat encore Apple ! Le compte développeur de l’entreprise a été restauré

Même s’ils n’ont jamais été résolus, les problèmes entre Apple et Epic Games semblent avoir pris un nouvel élan ces derniers jours. Avec l’entrée en vigueur du DMA et du DSA, le créateur de l’iPhone a décidé de bannir le compte développeur du créateur du jeu. Désormais, tout semble résolu et Epic Games aura récupéré son compte développeur, ouvrant la porte à la création de sa boutique d’applications alternative à celle d’Apple.

Compte développeur Epic récupéré

Apple et Epic se battent devant les tribunaux depuis plusieurs années. Dans des démarches successives, tous deux tentent de prouver leur raison et garantissent ainsi, ou non, l’accès aux nouvelles conditions de vente de produits dans l’App Store iOS. Tout pourrait changer avec l’arrivée du DMA et du DSA de l’Union européenne et de leurs nouvelles règles.

À ce moment-là, Apple en a profité pour bloquer le compte développeur d’Epic, fermant ainsi la porte à toute actualité. Il a été afirmé que l’entreprise n’était pas digne de confiance et qu’en tant que telle, elle ne pouvait pas faire partie de l’écosystème Apple. La Commission européenne est immédiatement entrée sur le terrain et a commencé à évaluer la situation, en essayant de résoudre ce qui pourrait se produire.

Apple a décidé de revenir sur sa décision

Fait intéressant, et sans aucune intervention connue, Apple a décidé de revenir sur sa décision et de restaurer le compte développeur d’Epic Games. C’est la créatrice de Fortnite elle-même qui a révélé la nouvelle et le changement dans un post publié sur son blog officiel.

La société a révélé qu’Apple avait informé et s’était engagé auprès de la Commission européenne à rétablir le compte développeur d’Epic. Il suppose que cela envoie un signal fort aux développeurs que la Commission européenne agira rapidement pour appliquer la loi sur les marchés numériques et demander des comptes aux entreprises qui enfreignent ces règles.

La Commission européenne attentive à ces situations

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a révélé dans une publication sur X que cette mesure était une grande victoire pour l’État de droit européen. C’est aussi une victoire pour la Commission européenne et pour la liberté de parole des développeurs du monde entier.

Avec ce changement, tout revient au programme original pour créer une autre proposition d’Epic Games pour iOS et iPhone. L’entreprise prévoit de lancer sa boutique d’applications sur iOS courant 204 et ainsi ouvrir la porte au retour de Fortnite et d’autres propositions pour l’écosystème Apple, du moins en Europe.