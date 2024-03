Apple annule l’interdiction d’Epic Games Suède moins de 24 heures après l’ouverture d’une enquête par l’UE

Tour 10 : Regarder Apple et Epic s’affronter au cours des quatre dernières années amène à se demander s’ils s’entendront un jour. Leur combat très public devant le tribunal américain est révolu depuis longtemps, et aucun des deux ne se sent vainqueur. Alors que la CE s’attaque à Apple, le match de boxe se poursuit, Cupertino lançant des coups de poing pour défendre son jardin clos et Epic se cachant derrière l’arbitre dans l’espoir d’un point de pénalité à faible coup.

Il y a deux jours, Apple a révoqué la licence de développeur d’Epic Games Suède, lui interdisant de publier des logiciels iOS, qu’ils les aient soumis à l’App Store ou à un marché européen hors plateforme. L’action semblait être des représailles car elle tombait juste après Epic, annonçant son intention de lancer une boutique d’applications iOS européenne maintenant que la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’UE est en vigueur.

Jeudi, moins d’un jour après qu’Apple ait interdit la succursale suédoise d’Epic, la Commission européenne (CE) a annoncé avoir ouvert une enquête sur cette affaire et sur d’autres concernant le respect par Apple du DMA. L’enquête a en réalité mis du temps à venir car les développeurs – principalement dirigés par Epic – déplorent depuis des semaines les récents changements de politique de Cupertino concernant la conformité DMA.

Dès que la CE a ouvert son enquête, Apple a fait volte-face en rétablissant la licence de développeur suédois d’Epic. Epic affirme que le 180 s’est produit parce qu’Apple savait que sa décision constituait une « grave violation du DMA ».

La DMA a relevé son premier défi majeur avec Apple interdisant à Epic Games Suède de concurrencer l’App Store, et la DMA vient de remporter sa première victoire majeure. À la suite d’une enquête rapide de la Commission européenne, Apple a informé la Commission et Epic qu’elle céderait… -Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 8 mars 2024

« Apple nous a dit et s’est engagé auprès de la Commission européenne à rétablir notre compte développeur », a écrit Epic. « Cela envoie un signal fort aux développeurs : la Commission européenne agira rapidement pour appliquer la loi sur les marchés numériques et demander des comptes aux contrôleurs. »

Un porte-parole d’Apple a présenté ce revirement comme un compromis entre les entreprises en conflit depuis longtemps.

« Suite à des conversations avec Epic, ils se sont engagés à suivre les règles, y compris nos politiques DMA. [emphasis TechSpot] », a déclaré un porte-parole d’Apple à Engadget. » En conséquence, Epic Sweden AB a été autorisé à signer à nouveau l’accord de développeur et accepté dans le programme pour développeurs Apple. «

La réintégration signifie qu’Epic peut poursuivre son projet d’ouvrir une boutique iOS européenne alternative. Il a promis de le faire en réalisant un tour de victoire peut-être prématuré.

« Nous avançons comme prévu pour lancer l’Epic Games Store et ramener Fortnite sur iOS en Europe », s’est exclamé son article de blog. « En avant! »

Il est étrange que Tim Sweeney fasse sauter le bouchon du champagne, sachant que son entreprise vient d’accepter de se conformer aux politiques DMA d’Apple avant que la CE ne les examine. Il y a quelques semaines seulement, Sweeney et Spotify ont critiqué ces règles pour avoir ajouté des « frais inabordables » aux ventes en dehors de l’App Store. Ces affirmations étaient manifestement fausses, ce qui explique probablement pourquoi Epic a facilement accepté de les payer à condition de réintégrer la Suède.



