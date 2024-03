Windows 11 Insider Preview Build 26080 apporte une longue liste de nouvelles fonctionnalités

Microsoft se prépare à une importante mise à jour de Windows 11. Aujourd’hui, l’entreprise a déployé certaines des nouvelles fonctionnalités à destination des canaux dev et canary. La version Build 26080 de Windows 11 Insider Preview propose plusieurs nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs. Lisez la suite pour en savoir plus.

Microsoft déploie la nouvelle version sur le canal dev avec le numéro de build 10.0.26080.1100 (ge_release) de Windows 11 Insider Preview. Si vous êtes sur le canal canary, votre système recevra la mise à jour avec le numéro de version 26080.1.

En ce qui concerne la liste des modifications, la mise à jour apporte l’application Teams entièrement nouvelle. Microsoft a déclaré : « À partir de Windows 11, version 24H2, les utilisateurs de Teams auront accès à une expérience de prévisualisation de la nouvelle expérience unifiée de Microsoft Teams sur Windows ».

Outre ces changements, vous pouvez désormais rejoindre facilement des réunions dans Teams, les notifications s’améliorent, le changement de compte est plus facile, etc.

Le prochain changement notable de cette version est l’amélioration de Copilot qui est désormais disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs. Vous pouvez maintenant gérer les paramètres axés sur l’accessibilité et utiliser Power Automate Desktop via Copilot. Voici quelques nouvelles commandes que vous pouvez utiliser :

Demandez les réseaux sans fil disponibles.

Demandez des informations système ou sur le périphérique.

Demandez des informations sur la batterie.

Demandez de nettoyer le stockage.

Demandez de vider la corbeille.

Demandez d’activer ou de désactiver l’économiseur de batterie.

Demandez d’afficher les applications au démarrage.

Demandez votre adresse IP.

Demandez des informations système, sur le périphérique ou le stockage.

Power Automate est également disponible via Copilot. Il s’agit d’une solution d’automatisation à faible code qui fait partie de Power Platform. L’expérience Copilot mise à jour sur Windows 11 peut désormais passer du comportement « docked » existant qui attache Copilot sur le côté de votre bureau.

Outre ces changements, vous pouvez maintenant activer les légendes en direct directement depuis les paramètres rapides.

La mise à jour introduit également une barre de progression redessinée sous les icônes des applications qui apparaissent dans la barre des tâches.

Pour l’explorateur de fichiers, la mise à jour introduit une nouvelle action pour les fichiers ayant des noms similaires lors de leur extraction. Vous pouvez désormais choisir d’appliquer votre action sélectionnée (ignorer, remplacer) pour tous les conflits. Outre ces changements, il y a également des améliorations pour les mises à jour de Windows et l’impression.

Windows 11 Insider Preview Build 26080 – Correctifs

Général NOTE IMPORTANTE POUR LES UTILISATEURS DE DEV DRIVE : Les Insiders sur la version 26068 et supérieure qui disposent de Dev Drives ne devraient plus voir leurs Dev Drives se briser lorsqu’ils reviennent à une version antérieure, tant qu’ils reviennent à la version 26063 et supérieure. Revenir à des versions antérieures peut toujours entraîner des problèmes avec les Dev Drives. NOTE IMPORTANTE : Correction d’un problème qui empêchait Windows Update dans les Paramètres de se charger ou de planter dans la version 26063. Si vous êtes toujours sur la version 26063 et que vous rencontrez ce problème, redémarrer peut résoudre le problème. Sinon, la mise à jour devrait finir par se télécharger automatiquement – merci de votre patience. Correction d’un problème empêchant Narrator de fonctionner lors de la configuration d’un appareil ou au démarrage avancé.

Copilot dans Windows Correction d’un problème où si vous avez désactivé puis réactivé l’icône de Copilot dans les Paramètres, elle n’apparaissait plus dans votre barre des tâches.

Barre des tâches et zone de notification Correction d’une fuite de mémoire liée à l’affichage de l’infobulle de la date et de l’heure dans la barre des tâches lorsque vous avez activé des horloges supplémentaires.

Explorateur de fichiers Correction d’un problème sous-jacent soupçonné d’être à l’origine de l’apparition de gel de l’Explorateur de fichiers et d’une utilisation inattendue élevée du processeur dans les dernières versions. Veuillez signaler ce problème dans le Centre de commentaires si vous continuez à rencontrer ce problème après la mise à niveau. Correction d’un problème où votre préférence pour « Afficher les fichiers extraits une fois terminé » lors de l’extraction de fichiers dans l’Explorateur de fichiers ne persistait pas après une mise à niveau. Correction d’un problème de synchronisation où lorsque vous lancez une recherche à partir de la page d’accueil de l’Explorateur de fichiers, elle peut ne pas afficher de résultats la première fois que vous essayez. Correction d’un problème faisant que la vue Détails dans l’Explorateur de fichiers était inutilement réduite dans les versions récentes lors de l’utilisation du mode compact. Une modification a été apportée pour résoudre un problème où, après un crash de DWM, lorsque vous ouvrez l’Explorateur de fichiers, il peut simplement afficher une zone vide en haut au lieu de rendre la zone correctement. Correction d’un problème où les options de compression 7zip et ZIP n’étaient pas affichées correctement pour les Insiders utilisant la langue d’affichage Anglais (Royaume-Unis).

Gestionnaire des tâches Correction d’un problème pouvant entraîner l’affichage du GPU en tant que -1 dans le Gestionnaire des tâches. Correction d’un problème où le Gestionnaire des tâches pouvait montrer à tort un taux d’utilisation du GPU de 0% (alors que ce n’était pas le cas). Correction d’un problème affectant la fiabilité du Gestionnaire des tâches.

Audio Correction d’un problème empêchant les périphériques connectés via HDMI de produire du son dans les dernières versions.

Saisie Correction d’un problème faisant revenir le design du Switch de saisie (WIN + Espace) à un ancien style et le plaçant incorrectement. Correction d’un problème où DWM pouvait se bloquer lors de l’écriture avec un stylet dans l’Outil de capture. Correction d’un crash élevé de ctfmon.exe, pouvant affecter la capacité à saisir du texte. Correction d’un problème où la loupe ne suivait pas le curseur de la souris lorsqu’elle était centrée à l’écran dans les versions récentes. Correction d’un problème où les ombres du curseur de la souris (si activées) n’étaient pas rendues correctement avec de grands curseurs. Correction d’un problème où le curseur de la souris laissait inopinément une traînée de souris à l’écran. Correction d’un problème pouvant entraîner l’inopérabilité de certains souris et claviers en mode sans échec. Correction d’un problème où, après avoir réveillé votre PC de veille dans la version 26063, le pavé tactile pouvait être désactivé dans le Gestionnaire de périphériques, ce qui empêchait l’affichage du curseur de la souris lorsque vous essayiez de l’utiliser.

Paramètres Correction d’un problème où une section de connexion d’affichage s’affichait incorrectement dans Paramètres > Système > Affichage > Graphiques et qui, lorsqu’elle était cliquée, provoquait un plantage des Paramètres. Correction d’un problème où le curseur de luminosité pouvait ne pas s’afficher dans Paramètres > Système > Affichage dans les versions récentes, bien qu’un curseur de luminosité soit disponible dans les paramètres rapides.

Autre Correction d’un problème sous-jacent pouvant entraîner des blocages de l’Outil de capture. Correction d’un problème sous-jacent dans dxgi.dll, à l’origine de certains plantages d’applications et de jeux dans la version 26058 et supérieure. Correction d’un problème sous-jacent avec winmmbase.dll, pouvant entraîner des plantages d’applications dans la version 26058 et supérieure. Correction d’un problème lié à tcpip.sys qui provoquait des bugchecks avec UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP chez certains Insiders dans les dernières versions. Correction d’un problème lié à certains Insiders qui voyaient des bugchecks avec SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION dans les dernières versions. Correction d’un problème lié à certains Insiders qui voyaient des bugchecks avec DPC_WATCHDOG_VIOLATION dans les dernières versions. Correction d’un problème où si vous essayiez d’utiliser l’outil de dépannage de Windows Update, il affichait une erreur 0x803C010A.



Si votre PC fonctionne sous Windows 11 avec le canal canary dans le programme Windows Insider Preview, vous pouvez installer la nouvelle version de préversion sur votre système. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres > Mise à jour et sécurité Windows > Rechercher des mises à jour.