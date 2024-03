Désormais, Meta vous permet de modifier les messages que vous envoyez sur Instagram

Les services de messagerie se rapprochent de plus en plus en termes d’offre de fonctionnalités. Ceux-ci suivent ce que demandent les utilisateurs et finissent par être similaires. Instagram apporte désormais de nouvelles fonctionnalités et permet aux utilisateurs de modifier leurs messages pour corriger des erreurs ou des informations incorrectes.

Vous pouvez désormais modifier les messages Instagram

Il peut y avoir de nombreuses raisons, mais de plus en plus d’utilisateurs demandent aux services de messagerie de leur permettre de modifier les messages envoyés. De cette façon, ils peuvent corriger les erreurs ou autres défauts dans les textes qu’ils envoient tout en partageant correctement toutes les informations.

Si jusqu’à présent la seule option qui existait était de supprimer les messages, cela change maintenant, avec la nouvelle Meta pour Instagram. Il sera désormais possible de modifier les messages privés envoyés, à condition de respecter la fenêtre horaire définie pour ce processus. On parle de 15 minutes, la norme définie.

Simple à faire comme prévu

Pour modifier un DM sur Instagram, suivez simplement le même processus que pour de nombreux autres services de messagerie. Appuyez simplement et maintenez le message envoyé jusqu’à ce que le menu déroulant apparaisse. Ensuite, sélectionnez l’option « Modifier ». Le message modifié affichera le mot « Modifié » dans la conversation.

Cette option d’édition arrive dans les messages Instagram quelques mois seulement après son lancement par Meta sur Messenger. Même si l’échange de messages entre Instagram et Messenger n’est plus possible depuis décembre, les deux applications de messagerie de Meta continuent de partager un certain nombre de fonctionnalités.

Meta apporte encore plus de nouveautés

En plus de cette nouvelle, Meta a préparé d’autres nouvelles pour Instagram. Les utilisateurs peuvent désormais également activer ou désactiver les confirmations de lecture, épingler des conversations individuelles ou de groupe en haut de leur boîte de réception et répondre avec leur choix d’stickers, de GIF, de vidéos, de photos et de messages vocaux.

Il s’agit d’un changement important que les utilisateurs d’Instagram apprécieront certainement. En vous permettant de modifier des messages pendant 15 minutes, il simplifie les conversations et garantit que toutes les informations partagées sont correctes et sans erreurs.