La Commission européenne inflige une amende de 1,8 milliard d’euros à Apple et donne raison à Spotify

La Commission européenne cherche activement à réguler le marché et à garantir une concurrence loyale entre les entreprises. En ce sens, et après avoir évalué une plainte de Spotify, elle a fini par infliger une amende de 1,8 milliard d’euros à Apple pour abus de position dominante.

La Commission européenne a infligé lundi une amende de plus de 1,8 milliard d’euros à Apple pour « abus de position dominante sur le marché de la distribution d’applications de streaming musical ». La décision fait suite à des plaintes de Spotify. Dans une longue réponse à l’amende, Apple a déclaré que Spotify ne payait absolument rien pour la gamme de services proposés par la société. Apple a révélé qu’elle ferait appel de la décision de la CE.

Spotify et la Commission européenne contre les pratiques de l’App Store

Spotify et Apple entretiennent des relations compliquées, ce qui n’est pas surprenant étant donné que les deux sociétés ont des services de streaming musical rivaux. Pendant de nombreuses années, la société suédoise s’est opposée aux règles de l’App Store, qui obligeaient Spotify à reverser à Apple une partie de la valeur de l’abonnement payé par les utilisateurs d’iPhone.

Pour éviter le partage des revenus, Spotify ne permet plus aux clients de s’abonner à son service via son application. Pour aller plus loin, l’entreprise s’est adressée à la Commission européenne pour se plaindre du fait que les règles de l’App Store l’empêchaient de diriger les clients vers son site Web pour s’abonner au service.

Ce lundi, la Commission européenne a décidé de donner raison à Spotify. « La Commission a constaté qu’Apple appliquait des restrictions aux développeurs d’applications, les empêchant d’informer les utilisateurs iOS des services d’abonnement musicaux alternatifs et moins chers disponibles en dehors de l’application (« dispositions anti-guidage ») », a indiqué la commission dans un communiqué de presse. « Cela est illégal au regard des règles anticoncurrentielles de l’UE. »

L’amende d’Apple s’élève à 1,8 milliard d’euros

Apple savait que cette décision de la Commission européenne allait arriver et a préparé une réponse. Le résumé révèle que « la décision a été prise malgré l’incapacité de la Commission à découvrir toute preuve crédible de préjudice pour le consommateur et ignore la réalité d’un marché prospère, compétitif et en croissance rapide ».

Apple va encore plus loin dans sa réponse et a présenté davantage de données qu’il juge pertinentes. Il souligne que Spotify contrôle 56 % du marché européen du streaming musical et « ne paie rien à Apple pour les services qui ont contribué à en faire l’une des marques les plus reconnues au monde ».