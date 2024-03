Google apporte un autre lot d’actualités Android aux Pixels avec le nouveau Feature Drop

Lors du lancement des Pixel 8 et 8 Pro, Google a promis des mises à jour constantes et de nouvelles fonctionnalités, avec des Feature Drops. Vos smartphones, et au-delà, seront toujours au top, avec le meilleur d’Android. L’un de ces Feature Drops arrive maintenant et regorge de nouvelles fonctionnalités. Découvrez ce que Google a préparé !

Le dernier Feature Drop de Google vient d’arriver et regorge de mises à jour pour rendre les Pixels encore plus intégrés dans la vie quotidienne. Cette fonctionnalité comprend des améliorations de l’écran d’appel, des fonctionnalités étendues de santé et de remise en forme pour la Pixel Watch de première génération et de nouvelles fonctionnalités de productivité pour la tablette Pixel. Ces fonctionnalités commencent à être disponibles aujourd’hui et se poursuivront au cours des prochaines semaines.

Quoi de neuf pour les téléphones Pixel

Écran les appels avec un filtre d’appel amélioré

L’écran d’appel s’améliore encore et peut désormais aider à démarrer une conversation lorsque l’appelant reste silencieux. Avec cette mise à jour, vous verrez une puce disant « bonjour » lorsque l’appelant ne parle pas encore.

Appuyez simplement sur le bouton tout en filtrant un appel et l’Assistant Google demandera à l’appelant de parler d’une manière qui comprend la raison du contact. Si vous ne parvenez pas à répondre immédiatement à l’appel dévoilé, l’Assistant Google demandera à l’appelant d’attendre encore un peu avant de tenter de conclure un contrat.

Des photos et vidéos incroyables, directement sur Instagram

Les vidéos Instagram sur Pixel ont été mises à jour avec la vidéo HDR 10 bits. Vous pouvez désormais télécharger et partager des vidéos HDR 10 bits éclatantes sur Instagram Reels, ainsi que télécharger et partager de superbes photos Ultra HDR sur votre flux Instagram pour afficher une ampleur et des couleurs encore plus dynamiques.

Circle to Search s’étend au Pixel 7

Google a récemment annoncé Circle to Search, une nouvelle façon de rechercher n’importe quoi sur certains téléphones Android, y compris le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Et bientôt, les utilisateurs du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro pourront également obtenir plus d’informations à partir de la recherche, sans avoir à changer. applications.

Nouvelles fonctionnalités pour la Pixel Watch de première génération

À partir d’aujourd’hui, Google apporte bon nombre de nos fonctionnalités les plus avancées de la Pixel Watch 2 à la Pixel Watch de première génération.

Suivez vos entraînements avec encore plus d’options

Vous pouvez désormais utiliser l’appareil pour définir un rythme cible pendant un exercice et savoir quand vous êtes sur la bonne voie, grâce au GPS et aux capteurs de mouvement intégrés. Lorsque vous perdez le rythme souhaité, vous recevez des notifications haptiques et des alertes vocales sur votre montre lorsqu’elle est associée aux Pixel Buds Pro.

Avec une interface d’entraînement entièrement repensée, comprenant un texte plus grand et des couleurs plus vives, vous pourrez facilement visualiser vos statistiques d’entraînement concernant le rythme et la fréquence cardiaque pour rester concentré et en contrôle.

En plus de la pause automatique, il apporte le démarrage et l’arrêt automatiques à la Pixel Watch de première génération afin que vous n’ayez plus besoin de démarrer ou de terminer manuellement un entraînement. La Pixel Watch démarre et arrête automatiquement les entraînements directement sur votre poignet lorsqu’elle détecte une activité. Fonctionne pour la course, la marche, les vélos elliptiques en plein air, le tapis roulant et l’aviron.

Après une séance d’entraînement ou chaque fois que vous souhaitez détendre votre corps et votre esprit, vous pouvez désormais utiliser l’application Fitbit Relax sur votre Pixel Watch de première génération pour vous guider dans un exercice de respiration directement depuis votre poignet. Vous pouvez suivre le nombre de moments de pleine conscience que vous effectuez au fil du temps directement dans l’application.

Obtenez des itinéraires de transport en commun sur votre poignet

Google Maps sur Wear OS peut désormais proposer des itinéraires de transport en commun sur la Pixel Watch pour vous aider à trouver le meilleur itinéraire. Vous verrez différentes options de transports en commun, des heures de départ en temps réel et une carte boussole pour vous guider vers votre destination.

Pour l’écosystème Pixel

Partagez exactement ce que vous voulez depuis votre écran

Parfois, vous ne souhaitez pas partager l’intégralité de votre écran lors d’un appel vidéo. Avec le partage d’écran de l’application, vous pouvez partager exactement ce que vous voulez. Au lieu d’afficher l’intégralité de votre écran, partagez une seule application à la fois lorsque vous diffusez, enregistrez ou présentez une visioconférence sur votre tablette Pixel, Pixel Fold ou Pixel 5a avec des téléphones 5G et plus récents.

Associez facilement vos appareils

Google introduit une nouvelle méthode améliorée pour associer rapidement des appareils précédemment utilisés à votre compte sur la page des paramètres des appareils connectés. Vous pouvez accéder aux accessoires Bluetooth précédemment configurés sur votre nouveau téléphone ou tablette et Fast Pair vous aidera à connecter les appareils.

Faire des commentaires dans Google Docs avec votre doigt ou votre stylet

Les annotations dans Google Docs vous permettent d’ajouter des notes manuscrites à un document ou à une tâche directement depuis votre appareil Pixel en utilisant simplement votre doigt ou votre stylet. Avec une variété d’outils parmi lesquels choisir, notamment différentes couleurs de stylo et surligneurs, vous pouvez désormais réviser et annoter des documents de manière simple et flexible pour vous et votre équipe.

Obtenez plus d’espace sur l’écran avec une barre d’outils améliorée sur la tablette Pixel

Dites adieu au clavier numérique et prenez le contrôle de l’écran avec la nouvelle barre d’outils vocale Gboard sur Pixel Tablet. Lorsque la saisie vocale est activée, le clavier est réduit dans la barre d’outils, optimisant l’espace sur l’écran et facilitant le multitâche.