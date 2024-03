Les pirates informatiques parviennent à exécuter GTA : Vice City sur un routeur sans fil

La grande image: Les fabricants de routeurs commercialisent depuis longtemps leurs appareils comme des produits « de jeu », mais un routeur ne peut généralement pas exécuter un jeu seul dans des conditions normales. Deux passionnés de hardware informatique ont cependant ressenti le besoin de dissiper ce mythe avec une entreprise de piratage sans précédent.

Un nouveau projet partagé sur KittenLabs décrit un véritable routeur de jeu – un périphérique réseau qui a été piraté et programmé pour exécuter un jeu spécifique avec l’aide d’un GPU externe, une AMD Radeon connectée via PCIe. Le routeur en question est un TP-Link TL-WDR4900, et le jeu choisi est le classique d’action-aventure de Rockstar de 2002, Grand Theft Auto : Vice City.

« Toble Miner », l’un des deux hackers à l’origine de cet exploit, a mentionné sur Mastodon qu’il était « vraiment ennuyé » par les entreprises qui font la publicité de soi-disant « routeurs de jeux ». Avec « Manawyrm », ils ont décidé de construire ce qu’ils considèrent comme le premier véritable routeur de jeu jamais conçu.

Le TL-WDR4900 v1 est un routeur WiFi « très intéressant », comme expliqué sur la page du projet. Il est basé sur un processeur PowerPC fabriqué par NXP au lieu d’utiliser des processeurs MIPS ou ARM comme les autres routeurs classiques. Le processeur offre un espace d’adressage complet de 36 bits et de nombreuses performances de calcul pour un routeur sorti en 2013. Le processeur comprend également un « excellent » contrôleur PCIe, qui est utilisé pour connecter le processeur aux chipsets WiFi 2,4 GHz et 5 GHz intégrés. .

Avant d’installer OpenWrt et une distribution Debian Linux 32 bits, les moddeurs ont dû moderniser un emplacement miniPCIe pour connecter le GPU externe nécessaire à l’exécution du jeu. Le côté logiciel a également nécessité du travail supplémentaire, et un ancien driver Radeon a finalement été utilisé pour assurer une compatibilité suffisante avec le système d’exploitation 32 bits.

Les deux hackers ont choisi de lancer une édition non officielle de Grand Theft Auto : Vice City connue sous le nom de ReVC, une version d’ingénierie inverse du jeu que Rockstar a tenté d’effacer d’Internet grâce à un procès.

Après plusieurs jours de correctifs et d’ajustements de code, GTA : Vice City a finalement pu fonctionner sur le routeur de jeu personnalisé avec une prise en charge appropriée du clavier et de la souris. À en juger par la preuve vidéo publiée par les pirates sur YouTube, les graphismes semblent être utilisables, même s’ils ne sont pas aussi rapides que l’on peut s’y attendre d’un jeu vieux de 22 ans.

L’expérience de jeu n’est pas non plus parfaite, car les interactions avec les PNJ du jeu sont interrompues et provoquent des artefacts graphiques. Le monde est vide, mais l’excellente bande originale de la série GTA est toujours là.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :