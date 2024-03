La société de logiciels espions pour iPhone NSO subit une défaite judiciaire majeure

La société israélienne de logiciels espions pour Android et iPhone, la célèbre NSO, a subi une défaite majeure devant un tribunal américain, après qu’un juge a statué que la société devait remettre son code Pegasus à Meta. Et maintenant?

Avez-vous joué avec Apple et Meta ? NSO pourrait payer cher !

L’iPhone est un appareil très sécurisé, même si cela pose problème dans les situations impliquant des utilisateurs criminels. Il est très complexe d’accéder au smartphone et ce qui existe pour le faire, Pegasus, coûte très cher – ce n’est qu’au niveau des millions de dollars payés par des agents du gouvernement ou des pouvoirs politiques qui veulent espionner leurs adversaires.

Certains utilisateurs ont déjà été espionnés avec ce logiciel et cela a obligé Apple à prendre des mesures pour attaquer la société qui a développé Pegasus. Le dernier revers a été que NSO a vu son nom sur une liste noire aux États-Unis. Il a également été poursuivi par Apple, et son action d’espionnage n’a plus d’effet de surprise, puisque iOS détecte l’intrusion et alerte les cibles.

Comme nous l’avons déjà révélé à plusieurs reprises, un logiciel espion israélien peut être utilisé pour pirater un iPhone à distance. Le simple fait de recevoir un iMessage particulier – sans l’ouvrir ni interagir avec lui de quelque manière que ce soit – peut permettre de compromettre un iPhone, exposant ainsi presque toutes les données personnelles qu’il contient.

Le gouvernement américain a interdit l’importation et l’utilisation de Pegasus, privant l’entreprise de sa clientèle la plus rentable : les forces de l’ordre américaines. Apple a accru la pression en poursuivant l’entreprise en justice et en avertissant les propriétaires d’iPhone infectés. Cela a placé l’entreprise sous une pression financière extrême, ce qui pourrait entraîner sa disparition ou simplement aggraver la situation.

Le juge décide que NSO doit remettre le code Pegasus

En plus d’attaquer les iPhones, Pegasus dispose également d’exploits pour des applications spécifiques, notamment WhatsApp. Meta a découvert en 2019 que des logiciels espions avaient été utilisés contre environ 1 400 utilisateurs de WhatsApp et a intenté une action en justice contre l’entreprise.

Dans le cadre du processus, Meta a demandé à NSO de remettre le code Pegasus et de révéler toutes ses fonctionnalités. NSO a naturellement refusé, mais The Guardian rapporte qu’un juge a désormais statué en faveur de Meta.

Le groupe NSO, fabricant de l’une des cyber-armes les plus sophistiquées au monde, a été condamné par un tribunal nord-américain à transmettre le code de Pegasus et d’autres logiciels espions à WhatsApp, dans le cadre du litige en cours avec l’entreprise. La décision de la juge Phyllis Hamilton est une victoire juridique majeure pour WhatsApp, l’application de communication appartenant à Meta qui est impliquée dans un procès contre NSO depuis 2019. […] Elle s’est rangée du côté de WhatsApp en ordonnant à l’entreprise de produire « tous les logiciels espions pertinents » pendant une période d’un an avant et après les deux semaines au cours desquelles les utilisateurs de WhatsApp auraient été attaqués : du 29 avril 2018 au 10 mai 2020. NSO doit également fournir WhatsApp avec des informations « sur toutes les fonctionnalités du logiciel espion concerné ».

Les poursuites judiciaires se poursuivront une fois que l’ONS aura rempli ses obligations

Le gouvernement américain continue de réprimer les activités de NSO. À partir de ce mois-ci, les étrangers impliqués dans l’utilisation abusive de logiciels espions seront soumis à des restrictions de visa qui pourraient leur interdire de voyager aux États-Unis.

Ce processus, et tout ce qui l’entoure, montre la force que des entreprises comme Apple ou Meta ont sur leur territoire et l’importance du marché américain de l’espionnage pour les comptes d’entreprises comme NSO.