La « fintech » Klarna annonce que la majorité de son service client est gérée par l’IA

L’Intelligence Artificielle continue de se positionner comme une technologie qui modifiera le tissu du travail

Klarna confie la majeure partie de son service client à l’Intelligence Artificielle, et cela leur réussit

L’Intelligence Artificielle continue de gagner du terrain sur le marché du travail. Klarna, la célèbre « fintech » spécialisée dans les services de financement, admet même que deux tiers des requêtes du service client sont actuellement résolues par l’Intelligence Artificielle au sein de ses systèmes. Ainsi, Klarna affirme avoir réduit le nombre d’employés sans subir de perte de productivité.

Klarna est fière de sa gestion avec l’IA

Bien que ce type de données soit souvent controversé en raison de la valeur sociale douteuse et de la qualité du service supposée des employés humains par rapport à l’IA, Klarna s’est récemment vantée dans un communiqué de presse que deux tiers de ses demandes de service client sont résolues grâce à l’Intelligence Artificielle. Ainsi, il est une fois de plus évident que l’IA est là pour transformer le marché du travail.

Entre autres détails, Klarna affirme que le travail de son IA pour le service client est équivalent à celui de 700 employés, et que les utilisateurs résolvent leurs problèmes en une moyenne de 2 minutes contre 11 minutes auparavant. Ils affirment également que les utilisateurs sont également satisfaits des interactions humaines et de celles offertes par l’IA. Et bien sûr, cela leur permet également d’économiser de l’argent : plus précisément, 40 millions de dollars en 2024.

Dilemmes et discorde de l’IA

Une des conséquences de tous les problèmes liés à l’Intelligence Artificielle est que des institutions telles que la Commission européenne préparent déjà une législation appropriée pour encadrer de manière adéquate ce qui peut être fait avec l’IA et ce qui ne peut pas l’être. Les détails techniques restent à connaître, mais l’objectif principal reste de garantir les droits des citoyens et que son utilisation soit sécurisée contre les abus et les infractions commis de nos jours.

En ce qui concerne le secteur financier technologique, Klarna est une marque spécialisée dans les services de financement, mais il existe de nombreux autres services fintech avec d’autres objectifs, comme les néobanques axées sur l’investissement telles que MyInvestor ou les courtiers financiers proposant toutes sortes d’investissements, comme XTB. Finalement, l’espace de l’économie numérique ne cesse de croître, et Klarna a choisi d’augmenter ses ressources en remplaçant le travail des employés humains par de l’Intelligence Artificielle.