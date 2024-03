Apple AirTag & Alternatives : les meilleurs traceurs intelligents pour clés

\ »Aide, j’ai perdu les clés de voiture !\ » Avec un localisateur de clés intelligent, également appelé traqueur Bluetooth, traqueur de clés, simplement traqueur ou traqueur, cela ne serait peut-être pas arrivé. Vous attachez ce petit gadget à votre trousseau de clés, à vos bagages, à votre sac pour ordinateur portable ou à votre sac à dos, et vous pouvez le localiser à tout moment avec votre smartphone. Le représentant le plus connu dans ce domaine est certainement l’Apple AirTag, mais les alternatives sont tout aussi intéressantes. Certaines offrent des avantages individuels.

Apple AirTag : Localisateur de clés réservé aux appareils Apple

Apple n’a peut-être pas été le premier fabricant de localisateurs de clés intelligents, mais il compte désormais parmi les plus connus dans ce domaine. Et l’AirTag est également un pionnier en un sens : Apple a introduit avec lui la technologie Ultrawideband (UWB). À l’intérieur se trouve la puce U1, également intégrée aux modèles d’iPhone les plus récents (à partir de l’iPhone 11). L’UWB est capable de localiser des objets avec une précision au centimètre près, à condition que votre iPhone soit également équipé d’une puce U1.

L’Apple AirTag est compact et également stylé. Il renferme une technologie fascinante. (Photo : Apple)

Tout comme pour tous les autres localisateurs de clés, l’AirTag d’Apple utilise Bluetooth pour la connexion entre le smartphone et l’objet à localiser avec l’AirTag. La technologie UWB améliore la précision. Apple ne fournit pas de portées exactes, mais estime des distances d’environ 120 mètres. Maximum, bien sûr.

Spécifications techniques : Apple AirTag

Portée : Maximum 120 mètres Autonomie de la batterie : au moins 1 an, batterie remplaçable (CR2032) Caractéristiques : Recherche communautaire à l’échelle mondiale, UWB, NFC, certification IP67 Dimensions : 31,9 mm de diamètre, 8 mm d’épaisseur Prix : Environ 39 euros Configuration requise : iPhone ou iPod Touch avec iOS 14.5 ou version ultérieure, iPad avec iPadOS 14.5 ou version ultérieure

Design stylé, promesse de confidentialité, certification IP67 – l’AirTag peut surpasser ses concurrents dans de nombreux domaines. Grâce à des haut-parleurs, une localisation précise et des fonctionnalités de réalité augmentée sur iPhone via ARKit, vous pouvez tout retrouver rapidement. Cela est également rendu possible par le réseau « Où est-ce ? » où les autres utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac aident à retrouver des objets plus éloignés.

Si vous trouvez un AirTag étranger, touchez-le avec votre smartphone. Grâce à la NFC, le traqueur vous amène sur un site web où vous pouvez prendre contact avec le propriétaire.

Cependant : sans iPhone, iPod Touch ou iPad, l’AirTag ne peut pas être configuré et donc pas utilisé.

Au final : L’Apple AirTag est idéal si vous possédez un iPhone ou un iPad. Ici, vous obtenez le meilleur localisateur de clés, mais il a un prix élevé.

Avantages Inconvénients ✅ Puce UWB pour une localisation précise ❌ Uniquement pour iPhone et iPad ✅ Vaste réseau « Où est-ce ? » ❌ Prix élevé ✅ Protection contre la poussière et l’eau (IP67)

Alternative de Samsung : Galaxy SmartTag2

Le premier Galaxy SmartTag a été annoncé par Samsung lors de la présentation du Samsung Galaxy S21, suivi du SmartTag2 en 2023 avec quelques améliorations. L’un des points forts est également ici la puce UWB, qui permet une localisation précise. Ainsi, vous pouvez même retrouver votre portefeuille sous le canapé.

Il est intéressant de noter que vous pouvez configurer le SmartTag2 via Samsung SmartThings et l’utiliser, si vous le souhaitez, comme Switch pour divers appareils domestiques intelligents. Allumez et éteignez la lumière avec lui lorsque vous ne l’utilisez pas comme localisateur de clés. Une idée intéressante.

Samsung Galaxy SmartTag2 : Spécifications techniques

Portée : Maximum 120 mètres Autonomie de la batterie : Maximum 500 jours, batterie remplaçable (CR2032) Caractéristiques : Recherche communautaire à l’échelle mondiale, UWB, NFC, certification IP67 Dimensions : 28,8 mm x 52,44 mm x 8,0 mm Prix : Environ 39 euros Configuration requise : Appareil Galaxy (smartphone ou tablette) avec Android 9 ou version ultérieure

La batterie CR2032 du Galaxy SmartTag2 dure officiellement jusqu’à 500 jours en mode d’économie d’énergie – c’est remarquable. Sinon, le concept ne diffère pas de celui de l’Apple AirTag : avec SmartThings Find, d’autres utilisateurs peuvent également vous aider à retrouver votre SmartTag éloigné. Vous parcourez les lieux où d’autres ont localisé votre tag pour la dernière fois. Cela se fait bien sûr de manière anonyme et uniquement si suffisamment de personnes utilisent le réseau Samsung.

Si quelqu’un trouve votre SmartTag2, la personne reçoit les données enregistrées via NFC sur son smartphone – même s’il ne s’agit pas d’un téléphone Galaxy. Et chercher votre propre localisateur de clés est également bien résolu, votre téléphone vous montrant le chemin vers la « cible » lorsque vous appuyez sur un bouton. Pratique.

Au final : Ce qui est possible avec l’AirTag d’Apple, le SmartTag2 le fait chez Samsung. Si vous possédez un téléphone Galaxy et que vous ne voulez plus jamais rien perdre à l’avenir, achetez ce localisateur de clés. Bonus supplémentaire : utilisez le traqueur comme télécommande.

Avantages Inconvénients ✅ Puce UWB pour une localisation précise ❌ Prix élevé ✅ Peut être utilisé comme interrupteur ❌ Uniquement pour les téléphones Samsung Galaxy ✅ Protection contre la poussière et l’eau (IP67)

Tile Pro : Fonctionne sur n’importe quel appareil mobile

Tile est considéré comme un précurseur dans le domaine des localisateurs de clés intelligents, car le fournisseur existe depuis de nombreuses années. Le principal avantage est que des millions de personnes dans le monde entier possèdent déjà un tel traqueur. La communauté Tile, anonyme, vous aide à retrouver votre Tile Pro. Chaque appareil du réseau Tile est capable de localiser un autre localisateur de clés Tile et de transmettre l’emplacement aux propriétaires, par exemple à vous. Cela fonctionne de la même manière que chez Apple et Samsung.

Tile est considéré comme un précurseur dans le domaine des localisateurs de clés. (Photo : Tile)

Tile Pro : Spécifications techniques

Portée : Maximum 120 mètres Autonomie de la batterie : 1 an, batterie remplaçable (CR2032) Caractéristiques : Recherche communautaire à l’échelle mondiale, IP67, prise en charge des assistants vocaux Dimensions : 58,8 mm x 33,6 mm x 7,7 mm Prix : Environ 35 euros Karactéristiques supplémentaires : 3,49 euros par mois ou 45,99 euros par an pour des fonctionnalités premium supplémentaires et un remplacement de la batterie Configuration requise : Smartphone avec iOS ou Android

Cependant : Tile a renoncé à l’UWB, bien que cette norme soit avantageuse pour les localisateurs de clés. Par conséquent, le Tile Pro, le meilleur localisateur de clés de Tile, n’a qu’un module radio Bluetooth en tant que cœur, qui est alimenté par une pile bouton remplaçable. La batterie dure environ un an. Vous pouvez localiser le Tile Pro via l’application smartphone jusqu’à une distance de 120 mètres – techniquement, c’est tout ce que vous pouvez attendre de cette norme de radio. Vous serez informé de l’emplacement de l’objet perdu par le haut-parleur intégré. Alternativement, le traqueur peut localiser votre smartphone en appuyant sur un bouton. Pratique.

Malheureusement, le Tile Pro n’a pas d’UWB. (Photo : Tile)

En dehors du prix d’achat, l’utilisation d’un Tile Pro avec localisation, fonction de recherche de téléphones portables et recherche communautaire est gratuite. Cependant, Tile souhaite vendre des fonctionnalités premium : pour un historique de localisation de 30 jours, le partage illimité de votre recherche et même le remplacement régulier de la batterie, vous devez payer 3,49 euros par mois ou 34,99 euros par an.

Au final : Il est regrettable que Tile ait renoncé à l’UWB pour le Pro, mais il convainc par son ouverture à Android et iOS. Et surtout si vous voyagez beaucoup, le Tile Pro pourrait être avantageux en raison de l’énorme communauté.

Avantages Inconvénients ✅ Convient à Android et iOS ❌ Pas d’UWB ✅ Grande communauté ❌ Relativement volumineux ❌ Fonctions supplémentaires uniquement par abonnement

Particulièrement fort : Chipolo One localisateur de clés

Petit, rond et disponible dans des couleurs vives : le Chipolo One ne propose pas plus que ses concurrents dans sa fonction de base, à l’exception d’un aspect : avec un volume sonore pouvant atteindre 120 décibels, il attire vraiment l’attention. Si vous ne l’entendez pas, vous devriez peut-être consulter un médecin ORL.

Petit et stylé – le Chipolo One. (Photo : Chipolo)

Chipolo One : Spécifications techniques

Portée : Maximum 60 mètres Autonomie de la batterie : 2 ans, batterie remplaçable (CR2032) Caractéristiques : IPX5, prise en charge des assistants vocaux Dimensions : 37,9 mm x 6,3 mm Prix : Environ 25 euros Configuration requise : Smartphone avec iOS (14 ou supérieur) ou Android (7 ou supérieur)

Le Chipolo One n’a pas de puce UWB et ne dispose pas d’une grande communauté pour vous aider à le retrouver. Cependant, le prix, le design et les autres fonctionnalités sont corrects. Vous pouvez donc également rechercher votre portefeuille via un assistant vocal (Siri, Google Assistant, Alexa), et le bouton sur le Chipolo One peut également servir de déclencheur d’appareil photo sur votre smartphone.

Il peut être attaché n’importe où. (Photo : Chipolo)

Au final : Le Chipolo One est une bonne introduction dans le monde des localisateurs de clés, avec une sonorité particulièrement élevée et même des sonneries personnalisables. Cependant, il ne dispose pas d’UWB et de fonctions de communauté, mais cette alternative à l’AirTag est très abordable sur le plan financier.

Avantages Inconvénients ✅ Design attrayant ❌ Pas d’UWB ✅ Prix abordable ❌ Pas de fonctionnalités de communauté ✅ Loudspeaker loudspeaker

Différences entre les localisateurs de clés et les traceurs GPS

Un localisateur de clés est utilisé pour retrouver des objets perdus tels que des portefeuilles, des sacs à dos ou des clés. La question se pose bien sûr : est-ce que je peux également surveiller ou espionner des personnes ou des animaux avec cela ? Apple l’empêche avec son AirTag, ce qui n’est pas toujours le cas avec les alternatives. Cependant, du fait que seule la technologie Bluetooth est utilisée ici, une surveillance semble moins pertinente.

Les traceurs GPS ont généralement besoin d’une carte SIM distincte. (Photo : Alcatel)

C’est différent avec un traceur GPS comme l’Alcatel Movetrack, qui permet une localisation précise via satellite et envoie des données vers le smartphone – généralement via un module radio intégré (par exemple LTE). Par conséquent, il nécessite un contrat de téléphonie mobile, qui est associé à des coûts supplémentaires. Bien sûr, vous pouvez également mettre un tel traceur GPS dans votre sac à dos ou l’accrocher à vos clés, mais il est plus grand et plus coûteux.

La plus grande différence entre un localisateur de clés et un traceur GPS réside dans les choses que vous souhaitez rechercher en cas de perte. Vous pouvez retrouver votre sac à dos avec un localisateur de clés, mais votre chien égaré avec un traceur GPS. S’il est parti dans la forêt, un localisateur de clés avec une portée maximale de 120 mètres – même sans fonctions de communauté – ne vous sera guère utile. Il faut alors une localisation plus fiable avec un traceur GPS.

Ce que vous devez également prendre en compte lors de l’achat

Acheter simplement n’importe quel traqueur ? Ce n’est pas recommandé. Voici quelques conseils supplémentaires :

Batteries : La plupart des localisateurs de clés offrent une batterie remplaçable. Les autonomies se situent entre 1 et 2 ans pour les bons modèles. Jusqu’à présent, il existe peu de solutions avec des batteries intégrées. En général, vous devez éviter les alternatives à l’AirTag dont les batteries ne sont pas remplaçables. Ce sont pratiquement des produits jetables.

La plupart des localisateurs de clés offrent une batterie remplaçable. Les autonomies se situent entre 1 et 2 ans pour les bons modèles. Jusqu’à présent, il existe peu de solutions avec des batteries intégrées. En général, vous devez éviter les alternatives à l’AirTag dont les batteries ne sont pas remplaçables. Ce sont pratiquement des produits jetables. Compatibilité : Tous les localisateurs de clés ne sont pas compatibles avec votre smartphone. Vérifiez donc avant l’achat si le traqueur convient à votre téléphone. Cela peut être découvert à l’avance en installant l’application nécessaire pour le localisateur.

Tous les localisateurs de clés ne sont pas compatibles avec votre smartphone. Vérifiez donc avant l’achat si le traqueur convient à votre téléphone. Cela peut être découvert à l’avance en installant l’application nécessaire pour le localisateur. Frais supplémentaires : La plupart des localisateurs de clés ne génèrent pas de frais supplémentaires de fonctionnement. Une exception est le Tile Pro, qui propose un abonnement facultatif. Si vous optez pour un abonnement d’essai, n’oubliez pas d’annuler l’abonnement à temps en cas de non-satisfaction.

La plupart des localisateurs de clés ne génèrent pas de frais supplémentaires de fonctionnement. Une exception est le Tile Pro, qui propose un abonnement facultatif. Si vous optez pour un abonnement d’essai, n’oubliez pas d’annuler l’abonnement à temps en cas de non-satisfaction. Résistance : Si le traqueur Bluetooth doit \ »pendre\ » sur votre sac à dos ou votre sac, il doit également être capable de résister à certaines épreuves. Il est préférable qu’il ait une certification IP. Cela garantit qu’il est protégé contre la poussière et l’eau.

AirTag, SmartTag, Tile Pro : Quel est le meilleur localisateur de clés intelligent ?

En termes de technologies utilisées, l’AirTag d’Apple et le Galaxy SmartTag2 de Samsung sont les plus avancés. Les deux trackers UWB promettent une localisation très précise à l’intérieur, sous le canapé, dans le réfrigérateur, dans le lit… ou là où vous auriez pu poser vos clés. C’est certainement un avantage. D’autre part, les deux localisateurs de clés ne conviennent qu’aux smartphones Apple ou Samsung – ce qui est limitatif.

Le SmartTag2 est l’un des meilleurs localisateurs de clés actuels. (Photo : Samsung)

En fin de compte, cela dépend de la question : ai-je besoin de l’UWB ? Car tous les trackers présentés ici utilisent le Bluetooth (5 LE), ce qui signifie que la portée devrait être similaire pour tous. Il est difficile de dépasser 120 mètres. En raison des obstacles tels que les arbres ou les murs, cette portée est en réalité beaucoup plus réduite. Mais si vous êtes à proximité avec votre smartphone, tous les appareils trouveront la même chose.

Les meilleurs localisateurs de clés sont fabriqués par Samsung et Apple, mais le Tile Pro dispose également de fonctions communautaires puissantes et de tout le confort que vous pouvez imaginer. Il fait donc partie des solutions de haute qualité actuelles. Le Chipolo One est légèrement inférieur, mais il convient parfaitement aux débutants et aux personnes à la recherche de bonnes affaires.

Ai-je besoin d’un localisateur de clés intelligent ?

Vous vous considérez comme étourdi et oublieux, vous devez souvent chercher vos clés ? C’est souvent dû au stress quotidien – et c’est là qu’un localisateur de clés peut vraiment vous être utile. Si vous n’avez pas d’iPhone, vous pouvez également envisager les alternatives à l’AirTag, qui sont également intéressantes avec l’UWB, les fonctions communautaires et d’autres éléments pratiques pour vous aider à ne plus jamais chercher quoi que ce soit pendant longtemps.

En raison de leur taille, ils trouvent leur place dans des portefeuilles, des sacs à dos, des sacs pour ordinateurs portables ou des valises. Ces traceurs peuvent être utilisés de manière flexible – sauf pour les personnes et les animaux. Ici, un traceur GPS serait probablement le meilleur choix.