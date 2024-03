Comment désactiver les sous-titres sur un téléviseur Hisense

Cherchez-vous les étapes pour désactiver les sous-titres sur une télévision intelligente Hisense ? Que cela vous distrait en regardant du contenu à la télévision ou que vous souhaitiez simplement le désactiver, ce guide vous est dédié, car vous apprendrez aujourd’hui les étapes pour désactiver les sous-titres sur une télévision Hisense.

De nos jours, les télévisions intelligentes ont de nombreuses fonctionnalités qui aident les utilisateurs à avoir la meilleure expérience en regardant du contenu, et il en va de même pour les télévisions Hisense. Sur les télévisions Hisense, vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres, les assistants vocaux et plus encore pour rendre votre expérience de visionnage plus confortable. Bien que les sous-titres soient utiles, vous pouvez facilement les désactiver si vous le souhaitez.

Les sous-titres sont une très bonne fonctionnalité pour les personnes qui regardent des contenus provenant de différents pays dans une langue étrangère. Bien que les sous-titres et les sous-titres codés soient identiques, les sous-titres codés sont une version avancée des sous-titres, car en plus des conversations dans la vidéo, vous obtenez un texte de tous les autres sons à l’écran, tels que les bruits de vent, la toux, etc. Ce qui le rend plus adapté aux personnes ayant des problèmes d’audition.

Étant donné que les télévisions intelligentes Hisense ont différents modèles et variantes fonctionnant sur différents systèmes d’exploitation, les étapes pour désactiver les sous-titres codés diffèrent les unes des autres. Lisez la suite pour découvrir les étapes pour les télévisions Hisense VIDAA, Roku et Google TV.

Vous pouvez facilement désactiver les sous-titres ou les sous-titres codés si vous avez une télévision intelligente Hisense VIDAA. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande.

Étape 2 : Naviguez jusqu’à Paramètres > Accessibilité.

Étape 3 : Sélectionnez Paramètres des sous-titres > Sous-titres.

Étape 4 : Enfin, sélectionnez Désactivé.

Dès que vous désactivez cette option, les sous-titres ou les sous-titres codés disparaîtront instantanément de l’écran.

Comme pour les autres télévisions Roku, suivez les étapes ci-dessous pour désactiver les sous-titres codés ou les sous-titres pour la télévision Hisense Roku :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de la télévision.

Étape 2 : Naviguez jusqu’à Paramètres > Accessibilité > Mode sous-titres.

Étape 3 : Enfin, choisissez Désactivé parmi les options disponibles.

Une fois que vous l’avez fait, vous ne verrez plus de sous-titres.

Si vous avez une télévision intelligente Hisense Google et que vous souhaitez désactiver les sous-titres codés, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Depuis l’écran d’accueil, accédez à Paramètres. Ou appuyez directement sur l’icône d’engrenage de la télécommande.

Étape 2 : Accédez à Système > Accessibilité.

Étape 3 : Sélectionnez Sous-titres > Streaming et autres contenus.

Étape 4 : Enfin, désactivez cette fonctionnalité.

À partir de maintenant, vous ne verrez plus de sous-titres lorsque vous visionnez du contenu sur votre télévision.

Questions fréquemment posées

Q. Pourquoi devriez-vous désactiver les sous-titres sur une télévision Hisense ?

Désactiver les sous-titres ou les sous-titres codés peut réduire les distractions, et vous pouvez profiter d’un écran visuellement plus attrayant et d’un contenu plus propre.

Q. Comment désactiver facilement les sous-titres sur une télévision Hisense ?

Si votre télécommande Hisense TV dispose d’un bouton dédié aux sous-titres ou aux CC, vous pouvez l’utiliser pour désactiver les sous-titres. Pour ce faire, appuyez sur le bouton sous-titres ou CC de la télécommande et choisissez Désactivé sur la page qui s’ouvre.

Q. Est-ce qu’il y a un bouton CC sur une télécommande Hisense ?

Oui. Certains modèles de télévisions Hisense ont une touche CC ou sous-titres dédiée sur la télécommande. Vous pouvez utiliser ce bouton pour activer ou désactiver les sous-titres pour le contenu que vous regardez à la télévision.

Q. Puis-je désactiver les sous-titres lors du visionnage de Disney Plus sur une télévision Hisense Roku ?

Oui. Vous pouvez désactiver les sous-titres ou les sous-titres codés lors du visionnage de contenu sur Disney Plus sur une télévision Hisense Roku. Pour ce faire, lancez une vidéo sur Disney Plus et appuyez sur la touche astérisque de la télécommande. Accédez à Accessibilité > Sous-titres codés et désactivez-les.

Ainsi, ce sont les étapes à suivre pour désactiver facilement les sous-titres sur une télévision intelligente Hisense, qu’elle fonctionne sous les systèmes d’exploitation Roku, VIDAA ou Google TV.

J’espère que cet article vous a été utile. Si vous avez des questions liées à l’article, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.